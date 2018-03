Umsonst, draußen, laut und voll

Mainz – Pop-Ikone Nena und die Hip-Hop-Band Culcha Candela rocken am Samstag, 11. August, das Mainzer Regierungsviertel. Etwa 50.000 Besucher werden zum 15. Rheinland-Pfalz Open Air auf der Großen Bleiche und den angrenzenden Flächen erwartet. Wie immer ist das Festival umsonst. Zum ersten Mal darf man keine Getränke und kein Proviant mit auf das Festivalgelände nehmen.

Monströs erhebt sich die Bühne, ein riesiges Gestell aus Platten und Stahlstreben, auf der Großen Bleiche zwischen Landtag und Schloss. Foto: Bernd Eßling

Mainz – Die deutsche Pop-Ikone Nena und die Hip-Hop-Band Culcha Candela rocken am Samstag, 11. August, das Mainzer Regierungsviertel. Etwa 50 000 Besucher werden zum 15. Rheinland-Pfalz Open Air auf der Großen Bleiche und den angrenzenden Flächen erwartet. Wie immer ist das Festival umsonst, zum achten Mal organisiert der Radiosender RPR 1 das Großereignis und lässt sich den Spaß rund 600 000 Euro kosten. Staatskanzlei und Landtag finanzieren die Riesenparty mit.

Musikprogramm: Alle warten auf Nena: Die Sängerin tritt etwa ab 22.25 Uhr auf. Das Bühnenprogramm beginnt um 15 Uhr mit dem Blues-Sänger D'Artayon Duval. Anschließend tritt die Formation "Junior (feat. Deuce)" auf, die sich auf dem Rheinland-Pfalz-Tag in Ingelheim gegen alle anderen Nachwuchsbands durchsetzen konnte. Weiterhin sind dabei: die Hip-Hop-Gruppe Culcha Candela (21.15 Uhr), als internationaler Stargast Marlon Roudette (20 Uhr), "Revolverheld"-Sänger Johannes Strate (16.40 Uhr), "The Voice of Germany"-Halbfinalist Mic Donet (19 Uhr, anstelle von Jupiter Jones, die aus Krankheitsgründen absagen mussten) sowie das Electropop-Duo Glasperlenspiel (17.40 Uhr).

Bühne und Technik: 200 Menschen sind bei der Vorbereitung des Konzerts im Einsatz. Über 45 Kilometer Kabel werden verlegt, das Material für die gesamte Technik wird von 21 Trucks, diversen LKW und Sprintern angeliefert. Mehr als 40 Toningenieure, und Techniker sind mit der Planung und Umsetzung des Open Air beschäftigt.

Die Bühne ist beinah so groß wie ein kleines Einfamilienhaus – zumindest die Grundfläche, die insgesamt 325 Quadratmeter groß ist. Die Künstler können sich auf 165 Quadratmetern austoben. Es gibt wieder einen Catwalk, auf dem die Musiker näher ans Publikum kommen. Mehrere Kameras übertragen die Bühnenshow auf zwei Großbildleinwände auf dem Gelände.

Einlass: Das Gelände wird um 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gibt drei Eingänge: über die Große Bleiche, an der Kirche St. Peter und über den Deutschhausplatz. Zum ersten Mal in diesem Jahr dürfen aus Sicherheitsgründen überhaupt keine Getränke und kein Proviant (außer Babynahrung) aufs Festivalgelände mitgenommen werden. Hier wird als günstigstes Getränk Fanta angeboten, 0,3 Liter für 2,50 Euro. Darüber hinaus sind Waffen, Schirme, Laserpointer, Fackeln, Fahrräder und Bollerwagen auf dem Gelände verboten.

Sicherheit und Notfall: Die Polizei hat etwa 50 Kräfte im Einsatz, das Deutsche Rote Kreuz wird mit 60 Helfern und drei Notärzten vor Ort sein. Es gibt auf dem Konzertgelände in alle Richtungen insgesamt sieben Notausgänge. Rund um das Regierungsviertel ist deswegen striktes Parkverbot, was die Polizei kontrollieren wird.

Maximal dürfen zwischen 25 000 bis 30 000 Leute gleichzeitig auf dem Gelände sein. An den Eingängen wird gezählt. Ein Nadelöhr wie bei der Love Parade in Duisburg kann es im Regierungsviertel nicht geben, dafür ist das Gelände zu weitläufig. Darüber hinaus, so kündigen Polizei, Jugendamt und RPR 1 an, wird es den gesamten Abend verstärkt Jugendschutzkontrollen geben. Bei Jugendlichen unter 16 Jahren werden sämtliche alkoholische Getränke eingesammelt, hochprozentige Getränke dürfen erst ab 18 Jahren konsumiert werden.

Jugendinfomarkt: Die traditionelle Ausbildungsmeile auf dem Deutschhausplatz wird in diesem Jahr erweitert. Das Themenspektrum an den Infoständen und Mitmach-Stationen reicht von Sport und Gesundheit über Ehrenamt, Verbraucherschutz und Naturschutz bis zu Aus- und Weiterbildung. Zum ersten Mal werden sich zum Beispiel die Aktion Tagwerk mit einem Stand präsentieren, die Enquetekommission "Bürgerbeteiligung" und die Initiative "Rheinland Pfalz unterm Regenbogen".

Bahn und Busse: Es sind nicht genügend Parkplätze rund ums Regierungsviertel vorhanden. Wer kann, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Für Fußballfans, die sich das Spiel Mainz gegen Sevilla anschauen, gibt es Shuttlebusse vom Stadion zum Festivalgelände.

Am Samstag fahren außerdem folgende Sonderzüge ins Umland: In Richtung Worms nach Mannheim (über Nierstein und Oppenheim) werden zusätzlich um 23.25, 0.22 und 0.52 Uhr Regionalzüge eingesetzt. Außerdem fahren bis Worms Züge um 1.22 und 2.22 Uhr. In Richtung Alzey (über Nieder-Olm und Wörrstadt) fahren stündlich Regionalbahnen von 21.06 bis 23.06 Uhr. Außerdem um 0.14, 0.42 (mit Umsteigemöglichkeit nach Kirchheimbolanden) sowie um 1.22 Uhr. Um 0.46 verkehrt ein Zug nach Ludwigshafen, der in Worms und Frankenthal hält. Nach Ingelheim werden folgende Zusatzbahnen eingesetzt: 22.30, 0.07, 0.28, 0.49, 1.07 Uhr.

Die Regionallinie 660 (bis Undenheim) fährt um 22.06, 23.06 und 0.13 Uhr ab Hauptbahnhof. Die 650 (bis Stadecken-Elsheim) startet um 22.35 und 0.13 Uhr. awa

Hinweis: Infos rund ums Open Air auch unter www.rpr1.de.