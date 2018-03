Tausende feiern Auftakt des Rheinland-Pfalz Open Air

Mainz – Sonne, super Stimmung, Top-Musik: Mehr als 60 000 Besucher verwandelten das Mainzer Regierungsviertel am Samstag in eine riesige Party-Zone. Beim 15. Rheinland-Pfalz Open Air rockten der englische Popsänger Marlon Roudette, die multikulturellen Hip-Hopper von Culcha Candela und Pop-Ikone Nena den ganzen Abend.

Bereits am frühen Nachmittag war das Festivalgelände gut gefüllt. Zur „Prime-Time“ war die Große Bleiche dann rappelvoll. Um 21 Uhr mussten die Eingänge vorübergehend geschlossen werden, da die zugelassene Kapazitätsgrenze des Geländes erreicht war, wie die Polizei mitteilte.

Junge und Alte, hippieartig gekleidete Alternative und scheinbar unscheinbare Pulloverträger: Das Festival zog alle Teile der Bevölkerung in seinen Bann. „Mit der Musikauswahl wollten wir dem Festival ganz bewusst den Charakter eines Familienfestes verleihen“, erklärte Gernot Ohrt vom Radiosender RPR1. Mit Nena habe man einen Top-Act für die etwas ältere Generation bekommen, ebenso für die Jugend mit der Hip-Hop-Band Culcha Candela. „Eine schöne Mischung für alle“, so Ohrt.

Ministerpräsident Kurt Beck eröffnete das Festival offiziell. Die Politik wolle den Jugendlichen zeigen, „dass eure Kultur genauso dazugehört“. Das Land werde sich daher auch in Zukunft an den Kosten für das Festival beteiligen. Unter dem Jubel der Menge ließ Beck die Musikfans anschließend „einstimmig“ per Handzeichen ratifizieren, dass die Verträge mit dem Veranstalter bis 2014 verlängert werden. Das Fest werde auch in Zukunft kostenlos sein „und dabei bleibt’s“, rief Beck.

Das Fest verlief „erstaunlich friedlich“, sagte Security-Chef Michael Blauth. Die Besucher hätten überdies Verständnis dafür gezeigt, dass sie in diesem Jahr keinerlei Getränke mitnehmen durften. Das Rote Kreuz verlebte nach Aussage eines leitenden Notarztes einen „insgesamt eher ruhigen Abend“. Martin Armbruster