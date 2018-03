Tattoomesse: Nicht jeder genießt den Schmerz entspannt

Mehr als 100 Tätowierer waren bei der "2. Internationalen Tattoo-River-Expo" in Mainz. Sogar Künstler aus den USA, Mexiko, Indonesien und Samoa haben ihren Weg in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gefunden.

Mainz – Ein monotones Summen und Surren erfüllt den Saal der Rheingoldhalle. An den Ständen der Tätowierer stehen Besucher und blättern in den Portfolios der Künstler, andere sitzen oder liegen und lassen sich ihre Motive in die Haut stechen. Schmetterlinge, Drachen oder fantasievolle Kunstwerke, die sich über Arme, Beine oder den ganzen Rücken strecken sind zu sehen. Ein Spektakel, das viele Menschen anzieht.

Über 100 Tätowierer sind am Wochenende bei der "2. Internationalen Tattoo-River-Expo" in Mainz und zeigen ihr Können. Sogar Künstler aus den USA, Mexiko, Indonesien und Samoa haben ihren Weg in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gefunden.

Unter ihnen ist Baxx Jordan aus Borneo. Sein Studio "Monkey Tattoo" ist auf "Iban tattoing" spezialisiert, eine traditionelle Technik der Iban aus dem Nordwesten Borneos. Mit zwei Stöcken wird hierbei die Farbe in die Haut geklopft. In seiner Kultur hat die Körperkunst eine lange Tradition. Jeder ausgebildete Tätowierer bekommt einen Namen, der von Generation zu Generation weitergegeben wird. Seiner ist "Sepating Bungai". "Es gibt verschiedene Symbole, die in unserer Kultur eine bestimmte Bedeutung haben", berichtet Jordan. "Auf den Kehlkopf wird zum Beispiel ein Motiv tätowiert, das den Übergang vom Jungen zum Mann symbolisiert. Für Krieg oder Reisen gibt es ein anderes." Neben der traditionellen Technik sticht Jordan auch Tattoos mit der Maschine: "Das geht zwar schneller, aber der Heilungsprozess dauert viel länger."

Tami Flechhut, Mitarbeiterin des Studios "Andy Engel" aus Kitzingen, ist auch dabei. Besonders gefällt ihr die Stimmung auf der "Tattoo-River-Expo": "Es ist schon ein besonderes Feeling hier zu sein. Man kennt sich untereinander und es macht Spaß, sich von anderen Künstlern inspirieren zu lassen." Den ganzen Tag schon wurden an ihrem Stand Tattoos gestochen. Meistens fotorealistische Motive, etwa Kinderporträts – darauf hat sich ihr Chef, Andy Engel, spezialisiert.

So unterschiedlich die gewählten Motive, so unterschiedlich scheint auch das Schmerzempfinden der einzelnen frisch tätowierten Besucher zu sein: Während sich die einen entspannt unterhalten, vergraben andere ihren Kopf in den Armen oder beißen in ihr zusammengerolltes T-Shirt, um den Schmerz aushalten zu können. "Der Oberschenkel ist, neben den Rippen, die schmerzhafteste Stelle, an der man sich ein Tattoo stechen lassen kann", weiß Jenny Bauer. Genau an der Stelle hat sie sich eine Wasserlilie und einen Koi Fisch tätowieren lassen – der geschwollene rechte Oberschenkel lässt die Schmerzen erahnen. Neuneinhalb Stunden hat es gedauert, allein sieben Stunden am Freitag. "Ich habe die ganze Zeit ein Buch gelesen, damit die Zeit schneller rum ging. Außerdem esse ich auch immer ganz viel Traubenzucker oder Kekse. So kann ich mich am besten ablenken."

Ähnlich lange wird auch das Tattoo von Marcus Sandvik dauern. Joel Ang aus Singapur hat dem US-Amerikaner in viereinhalb Stunden einen Löwen im asiatischen Stil auf das linke Knie tätowiert. Auf das rechte zeichnet er einen weiteren. Auch das soll viereinhalb Stunden dauern. Das Motiv ist Angs Kreation. "Ich habe ihm nur gesagt, dass ich einen Löwen auf meinen Knien haben möchte, und er hat es selbst kreiert", erzählt Sandvik. "Für mich ist seine Arbeit pure Kunst." Johanna Stapf