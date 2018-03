Stipendium für mehr als 100 begabte Studierende

102 besonders begabte Studierende der Mainzer Uni erhalten ab Wintersemester 2012/13 ein Deutschlandstipendium: Getragen wird es je zur Hälfte vom Bund und von privaten Förderern.

Foto: DPA

Mainz – 102 besonders begabte und engagierte Studierende der Johannes Gutenberg-Universität Mainz erhalten ab Wintersemester 2012/13 ein Deutschlandstipendium, das zur Hälfte vom Bund und zur anderen Hälfte von privaten Förderern getragen wird.

Insgesamt hat die JGU für die Deutschlandstipendien rund 230.000 Euro von 27 Unternehmen, privaten Förderern und Stiftungen eingeworben. Hiermit werden sowohl einjährige Stipendien als auch Stipendien über einen Zeitraum von bis zu vier Jahren finanziert. Die Mainzer Universität hatte sich bereits 2011 bundesweit als eine der ersten Hochschulen am Stipendienprogramm der Bundesregierung beteiligt und voriges Jahr 100 Deutschlandstipendien vergeben. Bislang wurden somit 202 Mainzer Studierende durch dieses Programm unterstützt.

Zu den 102 Stipendien, die zum Wintersemester ausgezahlt werden können, zählen 20 "Freunde der Universität Mainz-Deutschlandstipendien", 15 "Evonik-Deutschlandstipendien" und zehn Carl-Zeiss-Stiftungs-Stipendien. Zudem stiftete der Inhaber des Lehrpreises des Landes Rheinland-Pfalz 2010/11, Prof. Stefan Scherer vom Institut für Kernphysik, das Preisgeld zur Finanzierung von fünf Stipendien.

"Das Deutschlandstipendium stellt eine hervorragende Möglichkeit dar, vor Ort den akademischen Nachwuchs finanziell zu unterstützen", so Professor Scherer. "Mit der Stiftung des Preisgeldes für den Lehrpreis Rheinland-Pfalz 2010/2011 möchte ich mich ausdrücklich bei den Studierenden für ihr Votum und die zum wiederholten Male ausgesprochene Anerkennung bedanken. Erfolgreiches Lernen und Lehren basieren auf gegenseitigem Vertrauen und Respekt. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn meine Initiative Nachahmer fände."

"An der Johannes Gutenberg-Universität Mainz trägt das private Engagement unserer Förderer und Stifter durch die Vergabe von Stipendien an besonders qualifizierte Studierende bereits entscheidend dazu bei, dass wir Forschung und Lehre auf höchstem Niveau betreiben können", erklärt Unipräsident Georg Krausch. "Wir sehen das Deutschlandstipendium als Chance für unsere Hochschule und für unsere Region, diese aktiv gelebte Stipendienkultur weiter auszubauen und zu festigen." Mit dem Stipendium sollen besonders begabte und leistungsstarke Studierende unterstützt werden, die einkommensunabhängig monatlich 300 Euro über einen Zeitraum von mindestens zwei Semestern erhalten, wobei Förderer und Bund je 150 Euro übernehmen.

"Bei der Auswahl der Stipendiatinnen und Stipendiaten zählen in erster Linie belegbare Spitzenleistungen in Schule und/oder Studium. Daneben kann auch die Bereitschaft, soziale Verantwortung in der Familie, im Verein oder in einer sozialen Einrichtung zu übernehmen, hinzugezogen werden. Weiteres Auswahlkriterium kann der familiäre Hintergrund sein", erklärt Unikanzler Götz Scholz. So sollen junge Talente gefördert werden, die bereit sind, über ihre fachliche Qualifikation hinaus Verantwortung in Wirtschaft und Wissenschaft zu übernehmen.