Spieltage terminiert – Mainz 05 verkauft Dauerkarten bei Sommerfest

Mehr als 20.000 Dauerkarten sind bereits verkauft. Zum Sommerfest am Sonntag startet Mainz 05 den freien Verkauf. Derweil hat die DFL die ersten Spieltage terminiert.

Mainz – Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 1 bis 6 der kommenden Saison 2012/2013 terminiert.

Wie der FSV Mainz 05 mitteilt, fallen dem Verein dabei zwei Exklusiv-Spiele zu. Die erste Heimpartie der 05er in der neuen Spielzeit gegen SpVgg Greuther Fürth wird ein Flutlichtspiel am Freitagabend. Auch die Auswärtspartie des FSV beim VfL Wolfsburg findet exklusiv am Sonntagabend statt. Das Gastspiel beim Rekordmeister FC Bayern München steigt am Samstag, 15. September.

Die Termine der 05er im Überblick:

1. Spieltag Sa, 25. August 15:30 Uhr SC Freiburg – Mainz 05

2. Spieltag Fr, 31. August 20:30 Uhr Mainz 05 – SpVgg Greuther Fürth

3. Spieltag Sa, 15. Sept. 15:30 Uhr FC Bayern München – Mainz 05

4. Spieltag Sa, 22. Sept. 15:30 Uhr Mainz 05 – FC Augsburg

5. Spieltag Di, 25. Sept. 20 Uhr Schalke 04 – Mainz 05

6. Spieltag So, 30. Sept. 17:30 Uhr VfL Wolfsburg – Mainz 05

Start freier Dauerkartenverkauf beim Sommerfest

Der FSV Mainz 05 hat für die Ende August beginnende Saison 2012/13 aktuell bereits mehr als 20.000 Dauerkarten verkauft. Zum Sommerfest an der Coface Arena am Sonntag, 8. Juli, starten die Nullfünfer ihren freien Dauerkartenverkauf für jene Fans, die noch keine Dauerkarte für die kommende Saison besitzen. Im Rahmen des Sommerfestes können die Fans ab 14 Uhr neue Dauerkarten für die Heimspiele in der Coface Arena erwerben. Besonderer Service dabei: Jeder Fan kann seinen künftigen Fanblock besichtigen und direkt durch den Kauf der Dauerkarte die Teilnahme an der kommenden Bundesligasaison sichern. Das Ticketing-Team der Nullfünfer steht den Fans im Medien-Aufenthaltsbereich der Coface Arena unmittelbar neben dem Fanshop für alle Informationen und den Kartenverkauf zur Verfügung. Erhältlich sind Dauerkarten für Sitzplätze in den Blöcken A und E (Coface-Haupttribüne), F und G (Entega-Tribüne), K und K-Support (Orgentec-Tribüne) sowie für Stehplätze in allen Blöcken (P, Q, R und S) auf der Lotto-Rheinland-Pfalz-Tribüne.

„Wir wollen unsere Fans zum Verkaufsstart der neuen Dauerkarten den größtmöglichen Service bieten und sie beim Sommerfest direkt vor Ort mit allen nötigen Informationen versorgen. Dazu gehört beispielsweise auch, dass vor allem die an Sitzplätzen interessierten Fans den Blick aus ihrem künftigen Fanblock testen können“, sagt Michael Krumnow, Leiter Ticketing des 1. FSV Mainz 05. „Wer sich frühzeitig für eine neue Dauerkarte entscheidet, hat natürlich die größte Auswahl an attraktiven Plätzen.“