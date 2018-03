Spieglers Kampf gegen die Windmühlen

In Sachen Windkraftplanung bleibt mal wieder nichts wie es war. Seit drei Jahren plant die Regionalplanung in Rheinhessen-Nahe Vorranggebiete, auf denen die Windräder geballt Platz finden sollen – damit die langen Stängel nicht an jeder Ecke aus dem Boden ragen.

Foto: Julia Rau

Rheinhessen – In Sachen Windkraftplanung bleibt mal wieder nichts wie es war. Seit drei Jahren plant die Regionalplanung in Rheinhessen-Nahe Vorranggebiete, auf denen die Windräder geballt Platz finden sollen – damit die langen Stängel nicht an jeder Ecke aus dem Boden ragen. Jetzt macht die Landesregierung offenbar eine Rolle rückwärts: Mit dem Landesentwicklungsplan (LEP IV) sollen für die Kommunen nun doch größere Spielräume geschaffen werden.

Für Ralph Spiegler liegt die Gefahr damit auf der Hand. Der Nieder-Olmer Verbandsbürgermeister fürchtet, dass der mühevoll und in langen Debatten mit den Kommunen ausgearbeitete Teilplan Windenergie nun durch den LEP IV überdeckt wird – und über die Vorrang- und Eignungsflächen hinaus etliche Räder errichtet werden. Der Verspargelung der Landschaft, die durch die Raumplanung ja gerade verhindert werden sollte, sei dann Tür und Tor geöffnet.

Spiegler weiß, dass eine ganze Reihe von potenziellen Investoren bereits Flächen reserviert und angepachtet haben. Er sagt: "Kein Mensch ist heute mehr gegen Windkraft. Aber wir hätten es gerne koordiniert und sind gegen Wildwuchs." Er will deshalb, dass der seit Januar im Wirtschaftsministerium liegende Teilplan nun genehmigt wird – und damit auch das Vorranggebiet zwischen Mainz-Hechtsheim und Klein-Winternheim.

Über zwei Prozent ausgewiesen

Regionalplaner Dr. Jamill Sabbagh, Referent für Siedlungsentwicklung und Energie, ist überzeugt, dass diese Pläne standhalten. "Wir haben alles richtig gemacht." Vor allem sei mit 1850 Hektar Waldfläche innerhalb der 6500 Hektar Vorrangflächen in der Region der geforderte Windflächenanteil von zwei Prozent erreicht. Nicht nur Sabbagh fragt, warum nun noch eine Öffnung von über 80 Prozent der Landesfläche für die Ansiedlung von Windanlagen nötig sein soll.

Bei der obersten Planungsbehörde im Wirtschaftsministerium will man das nicht kommentieren, der politischen Entscheidung nicht vorgreifen. Ein Sprecher: "Eventuell müssen wir die Pläne noch einmal nacharbeiten unter dem Eindruck der Fragen: Was will die Landesregierung, was will die Region?" Die Region Rheinhessen-Nahe hat im Vergleich zu Nachbarregionen mit 45 Vorrang- und Eignungsgebieten klar gemacht was sie will und was nicht. In den Regionen Mittelrhein-Westerwald und Trier lässt überlässt man die Windmühlen der Bauleitplanung. In der Westpfalz sind immerhin Ausschluss- und Vorranggebiete vorgesehen. Mit dem vorliegenden Entwurf des Landesentwicklungsprogramms IV kommt nun auch die Windkraft landesweit mit aufs Tapet.

In knapp zwei Wochen sind schon über 150 Stellungnahmen eingegangen, und es werden noch sehr viele dazukommen, wissen die Landesplaner. Man gehe allerdings weiter davon aus, dass die Landesregierung ihr Ziel weiterverfolgt, gut zwei Prozent der Fläche auszuweisen. Und auch an Vorrangflächen festzuhalten, um Wildwuchs zu vermeiden.

Vorrangflächen bestücken

Darauf setzt auch Spiegler: Er will die Vorrangflächen bei Klein-Winternheim mit fünf Windrädern bestücken. Auf Mainzer Seite kämen bis zu zehn Anlagen dazu. Spiegler: "Wir haben auf Basis der Vorrangplanung erst ein Viertel der möglichen Flächen mit Rädern bebaut und haben noch riesige Reserven."

An konzertierte Aktionen der Kommunen gegen "Verspargelung" glaubt Spiegler übrigens nicht: "Die Interessenlagen sind zu unterschiedlich. Viele bejubeln die Aussicht, weitere Räder aufstellen zu können. Ich selbst komme aus der Verbandsgemeinde Meisenheim und kann die Menschen dort gut verstehen, die im Windradbetrieb eine Chance für die Entlastung angespannter Haushalt sehen." Armin Seibert