Sonne pur: Nichts wie raus aus dem Haus

Heute wird es richtig heiß in der Landeshauptstadt Mainz. Nichts wie raus aus dem Haus, denn allzu lange wird die Hitzewelle nicht andauern. Die MRZ gibt Tipps.

Am Dienstag im Mombacher Freibad.

Foto: Harry Braun

Mainz – Heiße Temperaturen und ein wolkenloser blauer Himmel lassen die Mainzer in dieser Woche hoffen, dass der Sommer seinem Namen doch noch gerecht wird. Mit 32 Grad im Schatten stellt der heutige Tag den Hitzerekord in diesem Jahr auf.

Hitzewelle ebbt bald wieder ab

Allzu lange wird diese Hitzewelle allerdings nicht währen, sagt Stefan Zender, Diplom-Meteorologe von Wetter-Kontor in Ingelheim. "Am Wochenende wird es schon wieder etwas kühler. Sofern man 23 Grad als kühl bezeichnen kann", prognostiziert er.

Fest steht: Das Sommerwetter ist zumindest bis Freitag garantiert. Großes Glück für alle, die momentan Schul- oder Semesterferien haben und sich die Zeit im Freien vertreiben. Am besten geht das bei 30 Grad an einem schattigen Plätzchen oder im kühlen Nass.

Da wären zum Beispiel der Hartenbergpark oder der Volkspark in Weisenau: Hier gibt es Schatten und Grünflächen satt. Einfach ein gutes Buch und genug zum Trinken einpacken und die Seele baumeln lassen. Für Grillfreunde oder Besucher, die Lust auf ein Picknick haben, gibt es genügend Möglichkeiten. Wen es nicht auf der Decke hält, nimmt Federballschläger mit oder spielt eine Runde Minigolf. Anschließend bietet der Wasserspielplatz Abkühlung für Groß und Klein.

So schnell er kam, so schnell soll dieser Hauch von Sommer auch schon wieder vorbei sein. Die nächste Woche wird voraussichtlich mit Regen eingeläutet, berichtet Stefan Zender: "Am Montag gibt es wieder ordentlich Schauer. Danach bleibt es wechselhaft bei Temperaturen um die 20 Grad." Gute Nachrichten für alle Sommermuffel, die durch den Hitzeeinbruch momentan selbst gemütliches Schlendern durch die Innenstadt als schweißtreibend empfinden.

Wie praktisch ist es da, dass die Mainzer Brunnen nach der notgedrungenen Trockenzeit fast alle wieder sprudeln! Fastnachts-, Höfchen- oder Kurfürstenbrunnen zum Beispiel bieten eine Erfrischung für strapazierte Füße. Bei einer Tasse Kaffee unter den Sonnenschirmen von Lomo oder Ballplatzcafé ist das Plätschern des Ballplatzbrunnens Musik in den Ohren.

Wer ganz in die Tiefen des Wassers eintauchen möchte, sollte dem Taubertsbergbad oder dem Mombacher Freibad einen Besuch abstatten. Ruheliebende können in Mombach schon ab 6.10 Uhr ihre Runden ziehen. Alle anderen müssen zusehen, dass sie zu fortgeschrittener Stunde einen Platz auf der Liegewiese ergattern, denn der Andrang ist besonders in den Ferien groß.

Für Wasserratten lohnt sich auch ein Ausflug zu den Badeseen in Eich, Gimbsheim oder zum Riedsee in Leeheim. Wegen der etwas längere Anreise sollte man für den Ausflug am besten einen ganzen Tag einplanen. Außerdem ist ein Auto von Nutzen, denn die Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist hier nicht gerade optimal. Doch ist man erst einmal da, zahlt es sich aus: Fernab vom Lärm der Stadt kann man etwa am Sandstrand des Riedsees so richtig abschalten. Mit genügend Sonnencreme sind Erholung und eine gesunde Bräune garantiert.

Aber auch mitten in der Stadt finden sich kleine Oasen zum Verweilen und Lesen in der Freizeit. Wen der vorbeirauschende Verkehr nicht stört, der dürfte sich auf den Wiesen wohlfühlen, die sich von der Christuskirche entlang der Kaiserstraße erstrecken.

In der Mainzer Neustadt finden sich Dutzende gemütlicher Kneipen, Cafés und Restaurants, beispielsweise am Frauenlob- oder Feldbergplatz. Perfekt zum Abhängen, Plaudern, Freunde treffen und für eine Kugel Eis oder auch zwei. Am Goetheplatz tummeln sich vor allem Familien mit Kindern. Ein großer Wasserspielplatz und zahlreiche andere Angebote laden zum Toben und Spielen ein.

Gegen Abend zieht es dann viele Richtung Rhein. Auf den Bänken am Schloss, den schattigen Wiesen zwischen Rathaus und Malakoffpark oder im Grün hinter der Drehbrücke am Winterhafen kann man bei Sonnenuntergang den Tag ausklingen lassen.

Entspannen am Rheinufer

Der Mainz-Strand im Schatten der Theodor-Heuss-Brücke ist bei gutem Wetter täglich geöffnet. Beachvolleyball, Musik und kühles Bier von der Strandbar sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Wer es lieber natürlich mag, der kann am Rheinufer in Mombach im Sand entspannen. Vom Schwimmen wird hier wegen der starken Strömung abgeraten, Planschen im Uferbereich muss zur Abkühlung reichen.

Gerade weil das schöne Wetter nicht lange andauern wird, gilt es jetzt, die warmen Tage so richtig auszukosten. Wer weiß, wie lange das nächste Hochdruckgebiet auf sich warten lässt?

Das MRZ-Team empfiehlt daher: Raus aus dem dunklen Kämmerchen und ab in die Sonne!

Ida Schelenz und Leon Porsch

