Soko Essen: Elitetrupp gegen Verschwendung

Unter dem Namen "Food Fighters" wollen vier Mainzer Profi-Köche bundesweit dafür kämpfen, dass weniger Lebensmittel weggeschmissen werden. Dabei sind sie nun jetzt auch in den Fokus der Bundespolitik geraten.

Die "Food Fighters" greifen von Mainz aus jetzt richtig an: Michael Schieferstein, Uwe Becker, Peter Becker und Ralph E. Schüller (von links). Foto: Privat

Mainz – Der Mann mit den zwei Gesichtern: Michael Schieferstein ist im ersten Leben Chefkoch im "Baron" auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität, führt dort ein strenges und kreatives Regiment, bildet Lehrlinge aus und beschickt Catering-Aufträge. Schieferstein ist Profi-Koch mit Leib und Seele, hat in ganz Europa in besten Häusern Sterne-Küche gezaubert und feinste Zutaten zu delikaten Gerichten verarbeitet.

Schieferstein und Wam Kat (re.) kochten Montag mit Renate Künast. Foto: Privat

In seinem zweiten Leben ist Schieferstein Kämpfer. Ebenfalls mit Leib und Seele. Er ist einer von vier "Food Fightern" – Lebensmittelkämpfern – einem Zusammenschluss von vier Koch-Profis, die sich als Aktivisten den Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln auf die Fahne geschrieben haben. Über 80 Kilo Lebensmittel schmeißt jeder Endverbraucher pro Jahr in die Mülltonne. Im Handel werden brauchbare Lebensmittel schon entsorgt, wenn sie lediglich optische Mängel haben oder kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums stehen. In den Müllcontainern der Supermärkte landet auf diese Weise tonnenweise brauchbares Essen.

Für Michael Schieferstein ein untragbarer Zustand. Seine Kollegen, die Kräuterköche Uwe und Peter Becker und Eventkoch Ralph E. Schüller sehen das so wie er, und seit September 2011 gehen sie aktiv gegen die Verschwendung von Lebensmitteln an. Da kochten die vier nämlich gemeinsam mit angeblich makelbehafteten Lebensmitteln für die Aktion "Taste The Waste" vor dem Mainzer Theater. Über 3500 Essen aus "Müll".

Seitdem haben sie viele Koch-Shows abgehalten, zeigen Verbrauchern wie man richtig, kocht, lagert und nicht zu viel einkauft. Schieferstein war nachts medienwirksam mit Müll-Tauchern unterwegs und zog eine riesige Menge essbarer Lebensmittel aus Supermarkt-Mülltonnen (die MRZ berichtete).

Jetzt blasen die vier zum gemeinsamen Großangriff gegen die Verschwendung. Als "Food Fighters", der Name ist zum Schutz beim Patentamt angemeldet, wollen sie in Pilotprojekten von Mainz aus mit Aktivismus und einem cleveren Plan die Deutschen zu mehr Maß und Bewusstsein im Umgang mit Essen bringen.

"Wir wollen schon in der Schule Kindern eine vernünftige Haltung zu Lebensmitteln beibringen", erklärt Schieferstein, nach dessen Auffassung die heutige Fastfood- und Tiefkühlpizza-Generation den Wert von Lebensmitteln einfach nicht mehr zu schätzen wisse.

Und weitere Aspekte sollen für nachhaltige Aufklärung sorgen. "Qualität muss vor Quantität gehen. Außerdem sollten wir mehr auf regionale und saisonale Produkte achten", ereifert sich Schieferstein. Re-Importe und die teils sehr langen Transportwege von Lebensmitteln seien Auswuchs des Konsumverhaltens. Der Konsument sitze am Ende der Kette, er bestimme, was in den Supermarkt-Regalen. Ergo müsse man bei ihm direkt ansetzen. Klingt nach einem umfassenden Erziehungsauftrag.

"Das alles geht nicht ohne die Hilfe der Politik" – doch diese ist auf Schieferstein längst aufmerksam geworden. Montag war er auf Einladung der SPD-Bundestagsfraktion als Experte zu einer öffentlichen Anhörung vor den Landwirtschaftsausschuss geladen. Thema: Lebensmittelverschwendung. Davor hatte er mit Grünen-Politikerin Renate Künast und Food-Aktivist Wam Kat Suppe am Brandenburger Tor gekocht. Aus Müll.

Von unserem Mitarbeiter Dominic Schreiner