Sex bringt Leben in die Kirche

Eine zarte Stimme säuselt zur Orgel "All My Loving" von den Beatles, ein roter Teppich führt in die Kasteler Erlöserkirche, und von der Empore rieseln zaghaft, aber beständig Rosenblätter. Pfarrer Ralf Schmidt ruft die Gemeinde zum erotischen Gottesdienst, und seine Schäfchen kommen Zuhauf.

Ralf Schmidt fand deutliche, aber keineswegs zotige Worte zur Erotik. Das Medieninteresse war groß, doch die Gemeinde störte sich kaum daran, auch die zwölf Seniorinnen führten in aller Ruhe ihren Tanz vor.

Foto: Bernd Eßling

Doch nicht nur die: Der evangelische Geistliche hatte zuvor die Medien informiert, und so sind auch ihre Vertreter erschienen, um möglichst ein paar pikante Bröckchen aufzupicken. Kameras öffentlich-rechtlicher und privater Sender surren, Fotoapparate klacken, Journalisten drücken sich in die sowieso schon vollen Reihen.

Das Interesse der Medien an der Predigt ist groß.

Foto: Bernd Eßling

"Willkommen im Weinberg der Liebe", begrüßt Schmidt die Gläubigen und die Zaungäste. "Wir laden Sie ein, sich mit allen Sinnen auf diesen Gottesdienst einzulassen. Freuen wir uns am Leben und an der Liebe." Gleich zu Beginn räumt er ein, dass einige enttäuscht sein werden: "Wir können in der Kirche nicht alles machen." Doch Erotik und Lust leben für ihn sowieso eher vom Andeuten und Ahnen.

Pfarrer Ralf Schmidt.

Schmidt preist Gottes Zärtlichkeit und vor allem die Sexualität unter den Menschen: "Das ist etwas, das immer da ist, aber selten im Haus Gottes erwähnt wird, dafür um so häufiger im Alltag – aber dort inflationär und oft ordinär." Ordinär will der Pfarrer auf keinen Fall werden, allerdings findet er durchaus deutliche Worte.

"Erotik und Spiritualität sind fremde Schwestern, die sich ähneln. Beide wollen erlebt, erfahren und ausprobiert werden. Sie leben von der Praxis und der Einübung. Das sind Künste." Schmidt wird beinahe lyrisch: "Meine Lippen, mein Penis, meine Ohrläppchen sind Landeplätze der Lust."

Das Klack-Klack-Klack der Fotoapparate irritiert die Kasteler Kirchgänger zu Beginn. Auch hin und her hastende Kameramänner fördern nicht unbedingt die Andacht. Doch Schmidt lässt sich nicht beirren, und allmählich kehrt feierliche Stimmung ein.

Der eigenen Zunft empfiehlt der Pfarrer: "Vielleicht sollten wir Prediger öfter mit unseren Liebsten ins Bett gehen." So würden Predigten lebendiger und leidenschaftlicher, glaubwürdiger und authentischer. Den katholischen Kollegen ruft er zu: "Es gibt kein Leben ohne Erotik, auch wenn sie nicht gelebt werden kann oder darf."

Spätestens beim Vaterunser sind die Medienvertreter fast integriert. Die Männer hinter den Kameras flüstern das Gebet mit. Hier und da sieht es nach entschieden mehr aus als nur nach einem Lippenbekenntnis. Jetzt stören nur noch die Flugzeuge, die, vom Frankfurter Flughafen kommend, über die Erlöserkirche donnern.

Ein Bedürfnis, das Thema Erotik ins Gotteshaus zu bringen, ist offensichtlich da. "Ich habe mir die Gesichter angeschaut und hohe Aufmerksamkeit und Schmunzeln entdeckt", sagt Schmidt nach getaner Arbeit in ein halbes Dutzend Mikrofone. Eigentlich hatte der Pfarrer angekündigt, Worte wie "Poppen" und "Ficken" zu benutzen. "Aber weil das eine Woche lang durch die Presse geschwebt ist, habe ich es mir gespart. Sonst hätte sich alles nur darauf konzentriert."

Ein messfremder Journalist fragt nach Schmidts Familie. "Ich bin verpartnert", lautet die knappe Antwort. "Haben Sie Kinder?" – "Drei Söhne, aber die sind nicht von mir." Die Kasteler wissen es längst, und der SWR drehte einen Film darüber: Pfarrer Ralf Schmidt und der Mainzer Galerist Rolf K. Weber gaben sich 2009 in der Erlöserkirche das Jawort.

"Ich habe die beiden damals sofort in mein Herz geschlossen", sagt eine Besucherin des Erotikgottesdienstes. "Und bin direkt aus der katholischen Kirche ausgetreten." Auch sonst strömt dem Paar viel Sympathie entgegen.

"Das musste mal gesagt werden", "So was brauchen wir öfter" und "Es war gar nicht so schweinisch", kommentieren die Kirchgänger den Gottesdienst in die laufenden Kameras. Von ihrem Pfarrer sind sie schließlich medienwirksame Aktionen gewohnt. Schmidt selbst meint: "Ich habe meine Worte wohl überlegt, und ich denke, ich war in meiner Wortwahl auch authentisch."

Danach lädt er seine Schäfchen noch zu Kaffee und Kuchen ein. "Und weil ich ein oberhessischer Bub bin, gibt es Hausmacher Wurst." Das alles können die Kasteler in Ruhe genießen. Die Journalisten sind weg, nichts klackt oder surrt. Die Show ist zu Ende, Schmidt hat die Lust zum Thema gemacht, ohne die Sensationslust zu stillen. Nun feiert die Gemeinde. Gerd Blase