Schwere See für den "Fliegenden Holländer"

Der bei den Wagner-Festspielen debütierende Mainzer Schauspielchef Jan Philipp Gloger hatte verkündet, den "Fliegenden Holländer" im Hier und Heute erzählen zu wollen. Beim Jubel nach Fallen des Premierenvorhangs hätte man fast meinen können, die Jungfernfahrt in Bayreuth sei geglückt.

Wer gibt sich schon mit einem Holländer-Gemälde zufrieden, wenn er einen ganz Papp-Park rund um die Sage basteln kann? Adrianne Pieczonka feiert als Senta im neuen "Fliegenden Holländer" einen Triumph. Foto: dpa

Bayreuth – Der "Fliegende Holländer", jener Geisterkapitän, der alle sieben Jahre an Land geht, um Erlösung durch eine ihn uneingeschränkt treu liebende Frau zu suchen: Es ist die Geschichte der wohl populärsten Wagner-Oper.

Und, so viel hatte der in Bayreuth debütierende Mainzer Schauspielchef Jan Philipp Gloger vorab verkündet, es ist eine Geschichte, die er im Hier und Heute erzählen wollte. Beim Jubel nach Fallen des Vorhangs hätte man meinen können, die Jungfernfahrt auf dem Grünen Hügel sei geglückt – doch deutliche Buhs für das Regieteam relativierten diesen Eindruck schnell.

Eindrucksvolle Personenregie

Eines ist sicher: Jan Philipp Gloger ist ein hochmusikalischer, in der Führung der Personen versierter Regisseur, der in seiner gerade mal dritten Operninszenierung manch erfahrenere Kollegen alt aussehen lässt. Dass sein Konzept den Nerv des Publikums nicht getroffen hat, hat womöglich banale Gründe: Eine der Haupttugenden Glogers ist die Vielfalt von Assoziationsmöglichkeiten. Doch gerade Uneindeutigkeit ist derzeit wenig gefragt in Bayreuth, wo nach der Bauchlandung des verkopften "Tannhäusers" 2011 und vielen anderen ungeliebten Regiehandschriften derzeit nur Stefan Herheims "Parsifal"-Theaterzauber publikumsübergreifend punkten kann.

Glogers Entscheidung, die "Holländer"-Geschichte zwischen Turbokapitalismus und globalisiert-vereinheitlichter Arbeitswelt zu erzählen, rückt den "Holländer" in unsere Zeit, mit seinem Bühnenbildner Christof Hetzer und Kostümbildnerin Karin Jud findet er eindrucksvolle Bilder: Dieser Holländer entspringt einer bühnenhohen digitalen Platinen-Welt, die im Takt der Musik oszilliert. Senta verliebt sich nicht etwa wie gewöhnlich in ein Bild der Sagengestalt, sondern verwandelt sich mit Pappbastelarbeiten bald in Liebes- und Racheengel, Freiheitsstatue oder Pietà. Mancher Gegenwartsbezug gerät platt, wenn der Holländer von Vorzimmerdamen einen Kaffee im Mitnahmebecher gereicht bekommt und sich schließlich mit einem Rollköfferchen auf den Weg in die "normale" Welt begibt.

Warum die Holländer-Mannen metallene Kopfgeschwüre tragen, die sie wie Halbroboter wirken lassen: Auch das bleibt ungeklärt, irritiert im ansonsten so gründlich auserzählten Abend.

Besonders originell gelungen ist die "Spinnstube": Statt an Spinnrädern dreht der Damenchor an Plastikventilatoren – diese Produktion wird verändert, nachdem sich Senta und der Holländer im Finalbild sterbend zur letzten Umarmung vereinen. Fortan produziert diese Fabrik kitschige Plastik-Pärchen nach ihrem Vorbild: ein saftiger Regiekommentar zur Erlösungsmusik, ein unerwartetes, manch einen verstörendes erneutes Aufziehen des bereits geschlossenen Vorhangs.

Insgesamt ein bildstarker Abend, im Konzept ein wenig kurz gesprungen und mit ein paar Fragezeichen: nicht das Schlechteste, was man über aktuelle Bayreuther Inszenierungen sagen kann.

Dirigent Christian Thielemann, der die Zweitfassung des "Holländers" samt Erlösungsschluss ausgewählt hat, wird zu Recht gefeiert: Er hat das Stück vieler tradierter Übertreibungen entledigt, spielt den "Holländer" lebendig und mit vielen hörbaren Feinheiten als Kind seiner ursprünglichen Entstehungszeit, nicht als wuchtigen Ausblick auf den späteren Wagner. Der herrliche Festspielchor tupft den Gesang leichtfüßig dahin, dass es eine Freude ist: Aus dem klangvollen Piano heraus entwickelt, entstehen prächtige Höhepunkte.

Prächtigste Senta seit Jahren

Aufmerksam begleitet, können so die Sänger wahre Triumphe feiern: an der Spitze die Kanadierin Adrianne Pieczonka, die als lyrisch grundierte Senta eine hinreißende Vorstellung gibt und die wohl kompletteste Vertreterin dieser Partie seit Jahren ist. Einspringer Samuel Youn ist ein überaus jugendlich klingender Holländer mit Durchschlagskraft in der Höhe und kerniger Tiefe, Michael König gibt einen sehr schönstimmigen Erik, der hier als Hausmeister zum Einsatz kommt, Franz-Josef Selig setzt als Daland auf eine balsamische, große Stimme. Christa Mayers Mary macht neugierig auf größere Einsätze, Benjamin Bruns versieht den hier zum Strippenzieher aufgewerteten Steuermann mit frischem Tenor und alertem Spiel.

Was abzuwarten bleibt: Der hastige Wechsel des Holländer-Interpreten vor wenigen Tagen hat die Intensität der Personenregie sicher deutlich eingeschränkt. Das kann 2013 schon ganz anders aussehen – vielleicht fährt dieser "Holländer" dann schon in deutlich ruhigerer See. Nachzuprüfen ist das für alle Interessierten: Der "Fliegende Holländer" wird 2013 auf Arte und in Kinos übertragen. Claus Ambrosius

