Schulen gegen den Fluglärm abschotten

In Frankfurter Schulen werden jetzt Lärmmesssungen durchgeführt, um die tatsächliche Belastung durch startende und landende Düsenflugzeuge nachzuweisen. Wenn es nicht gelingt, die Gebäude mit einem geeigneten Schallschutz zu versehen und gleichzeitig für die notwendige Belüftung zu sorgen, müssten Schüler notfalls in andere Schulen umziehen.

Fluglärmmessung an der Martin-Buber-Schule: Sachverständiger Georg Esser richtet ein Mikrofon in ein Klassenzimmer.

Foto: Martin Weis

Frankfurt – Dass es über der Martin-Buber-Schule laut geworden ist, kommt für Bildungsdezernentin Sarah Sorge (Grüne) nicht überraschend. Sorge, die jahrelang gegen den Bau der Nordwestbahn gekämpft hat, wusste, dass die Flugzeuge, die sich hier im Endanflug befinden, viel Krach machen würden. Beim Diktateschreiben sei der Lärm sicher "wenig erbaulich", meinte Sorge am Montagvormittag, als sie in die Martin-Buber-Schule kam, um bei der ersten von drei Fluglärm-Messungen in Schulen dabei zu sein und mit Eltern und Anwohnern zu diskutieren.

Auflagen werden eingehalten

Die Martin-Buber-Schule sei nicht aus Stein gebaut, sondern in der eher lärmdurchlässigen IPI-Technik, sagte Sorge. Dennoch zeigt sich Georg Eßer vom renommierten Wiesbadener ITA-Institut sicher, dass die gesetzlichen Auflagen eingehalten werden: Danach muss die Fassade in der Lage sein, 30 Dezibel zu "schlucken".

Die Bildungsdezernentin möchte es aber ganz genau wissen: Wie laut ist es draußen, wie laut ist es drinnen? Gemessen wird auch in der Friedrich-Fröbel-Schule in Niederrad und der Gruneliusschule in Oberrad. Danach soll überlegt werden, welche Konsequenzen gezogen werden können. Eine Idee wäre, so die Dezernentin, die Schüler auf andere Schulen zu verteilen. Die Leiterin der Martin-Buber-Schule, Maria Osinski-Ebel, schlägt dagegen vor, den beantragten Erweiterungsbau vorzuziehen und die Schüler dort unterzubringen.

"Wenn wir überlegen, wie können wir die Schule dicht machen, setzt das voraus, dass der Standort erhalten bleibt", erklärte eine Anwohnerin. Sie hat daheim auf eigene Kosten eine Belüftungsanlage eingebaut und fragt, ob eine solche Lösung auch für die Schule denkbar wäre.

Obwohl es am Montag nur mäßig warm war, wurde es in dem Klassenzimmer, wo das unscheinbare Messgerät mit der Größe eines Laptops stand, schnell stickig. Die Messungen aber werden bei geschlossenen Fenstern vorgenommen. "Die Kinder müssen doch auch atmen können", kritisierte das eine Lehrerin.

Wie stark wird Schall gedämmt?

"Bei geöffneten Fenstern können wir nichts gegen den Lärm tun", hielt der stellvertretende Leiter des Hochbauamtes, Gerhard Altmeyer, entgegen. Für sein Amt sei die Lärmproblematik relativ neu. Ihn interessiere vor allem, wie stark der Schall durch die Fassade gedämmt wird. Am heutigen Dienstag wird in der Friedrich-Fröbel-Schule gemessen, am Mittwoch in der Gruneliusschule. Danach stehen dem Bildungsdezernat objektive, wissenschaftlich ermittelte Daten zur Verfügung.

Sorge betonte, dass nichts gegen zusätzliche Messungen spreche. Jedes Engagement werde begrüßt. Die Fluglärmbelastung im Frankfurter Süden sei "zu hoch", sagte Sorge. Man müsse gemeinsam und "konstruktiv" überlegen, wie man mit dieser Situation in Zukunft umgehen soll.Von Friederike Tinnappel