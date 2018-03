Sachschaden: Frau lässt ihr Auto alleine durch die Waschstraße rollen

Auch Auto waschen will gelernt sein: Eine Frau in Worms erlebte eine böse Überraschung, als sie ihren Wagen aus der Waschstraße holen wollte. Das Auto hatte sich selbstständig gemacht.

Missgeschick mit Konsequenzen. Foto: Polizei Worms

In der Waschanlage der neuen Wormser Jet-Tankstelle in der Mainzer Straße muss man während des Waschvorgangs im Auto sitzen bleiben. Dieser Umstand war der Fahrerin eines Mercedes-Benz SLK wohl nicht bekannt. Die Frau verließ das Fahrzeug vor der Einfahrt in die Waschanlage.

Ihr Pkw wurde dann gewaschen und vorschriftsmäßig ohne angezogene Handbremse und ohne eingelegten Gang auf einem Transportband durch die Anlage gezogen. Am Ende befindet sich ein Gefälle mit dem die Fahrzeuge aus der Anlage „beschleunigt“ werden. Der Pkw rollte fahrerlos ins Freie und wurde erst durch die Scheibe des benachbarten Reifenhandels unsanft abgebremst.