Roadtrip spezial: 45-Jähriger auf Desastertour in Mainzer Neustadt

Foto: Arno Bachert / pixelio.de

Mainz – Eine filmreife Desasterfahrt hat ein Mann in der Nacht auf Freitag in der Mainzer Neustadt hingelegt – mit 2,39 Promille im Blut. Glücklicherweise hatte er die Beleuchtung am Auto nicht an, sodass er sich das Blechdrama wenigstens nicht angucken musste.

Spaß beiseite: Nach Angaben des Polizeipräsidums Mainz fiel der Mann gegen 2.35 Uhr einer Streifenbesatzung auf, weil er ohne Licht über den Kaiser-Wilhelm-Ring düste. Als die Beamten ihn am Bismarckplatz kontrollieren wollten, gab er Vollgas und trat die Flucht an. Er wendete auf dem Platz, überfuhr nebenbei eine Verkehrsinsel und fuhr frontal auf den Streifenwagen zu. Kurz vor dem Crash zog der Heißsporn nach rechts und flüchtete – entgegen der Fahrtrichtung – durch den Barbarossaring. Vor der Einmündung Woynastraße verlor er offenbar die Kontrolle über das Auto, fuhr ungebremst in zwei geparkte Wagen und kollidierte dann mit einem Verkehrsschild. Letztlich stoppte ihn eine Mauer auf dem Gehweg. Nicht ganz überraschend: Die beiden geparkten Wagen und das eigene Fahrzeug wurden erheblich beschädigt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest. Der Alkotest ergab 2,39 Promille. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er übrigens nicht. Das Sahnehäubchen der Tour: Bei der Kontrolle der Fahrtstrecke entdeckten die Beamten insgesamt acht weitere beschädigte Wagen rund um Kaiser-Wilhelm-Ring und Barbarossaring.

Die Polizisten stellten das Unfallauto sicher und entnahmen dem Mann eine Blutprobe. Die genaue Höhe des Schadens wird noch ermittelt. Das kann bei diesem Roadtrip wahrscheinlich ein bisschen dauern... ax