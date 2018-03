Rembrandt – Goya – Dürer: Auge in Auge mit den Grafikgiganten

Zum Abschied wollte sich die scheidende Kuratorin Patricia Rochard selbst ein Geschenk machen. Drei Giganten der grafischen Künste sollten in diesem Jahr bei den Internationalen Tagen in Ingelheim gezeigt werden. Mit Dürer, Rembrandt und Goya ist Rochard das Abschiedsgeschenk gelungen.

Ein kleines Meisterwerk der frühen Radierkunst Rembrandts: "Selbstbildnis mit aufgerissenen Augen" aus dem Jahr 1630. Foto: Internationale Tage

Ab dem 1. Mai sind im Alten Rathaus in Ingelheim unter dem Titel "Dürer – Rembrandt – Goya – Drei Giganten der grafischen Künste" rund 100 druckgrafische Werke der drei Meister zu sehen. Zu den bekanntesten Werken, die in Ingelheim zu sehen sind, zählen etwa Dürers Meisterstiche "Melancholie", "Der Reiter" und "Hieronymus im Gehäus" (alle 1513 bis 1514), Goyas "Der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer" (1799) und Rembrandts "Christus dem Volke vorgestellt" (1655). Geliehen wurden die Originalgrafiken unter anderem im Frankfurter Städel, im Landesmuseum Darmstadt, in Zürich, Bern und Hamburg. Die 38 ausgestellten Goya-Werke stammen komplett aus einer Privatsammlung in Hamburg. "Diese Sammler haben etwa 80 Blätter aus den berühmten ,Caprichos' zu Hause an den Wänden hängen", erzählt Rochard, die mehrere Monate auf Leihgebertour in Europa unterwegs war.

An ihrer Fülle an Details unübertroffen: Die "Melancholie" gehört zu den Meisterstrichen von Alfred Dürer. Foto: Internationale Tage

Die großen Namen haben schon vor Ausstellungseröffnung Wirkung gezeigt. Bereits jetzt sind mehr als 200 private Führungen gebucht. Ebenfalls sind fast alle Führungen, die für Schulen angeboten werden, ausgebucht. Selten gab es im Vorfeld einer von Rochard in Ingelheim organisierten Ausstellung so ein großes Interesse, sagt die Kuratorin, die sich mit dieser Schau nach 25 Jahren von den Internationalen Tagen verabschiedet. Ihr Nachfolger wird in den ersten Maiwochen offiziell bekannt gegeben.

"Bis zu seinem Großvater" aus Goyas "Caprichos" von 1799. Foto: frei

Jedem der drei Künstler ist im Alten Rathaus ein Raum gewidmet. Die kleinformatigen Grafiken sind geschickt vor einem unaufdringlichen weinroten Hintergrund gehängt, sodass ein Rundgang durch die Schau einen ganz und gar nicht erschlägt. Im Gegenteil: Der Blick für die Fülle an Details, für die geniale Komposition der Bilder und die technisch virtuose Umsetzung wird von Bild zu Bild geschärft. Lupen liegen aus, und mit ein bisschen Zeit ist es ein Genuss, die Details auf den Blättern zu entdecken. Wie technisch aufwendig die Werke entstanden sind, erfährt der Besucher in kurzen Info-Texten, in denen die Drucktechniken erklärt werden. So hat etwa Dürer in seinen Holzschnitten zwar seine Bilder auf den Holzstock gezeichnet. Andere haben aber das Schneiden des Stocks übernommen.

Rembrandts "Christus heilt die Kranken" (um 1649), berühmt geworden als "Hundertguldenblatt", ist einmal als Originalgrafik zu sehen und einmal als Spätdruck aus dem 18. Jahrhundert. Beide Werke hängen zum Vergleich nebeneinander. Die Originaldruckplatte des "Hundertguldenblatt" wurde nach Rembrandts Tod nach England verkauft. Hier wurden weitere Drucke angefertigt und verkauft. Der Unterschied zwischen Original- und Spätdruck ist klar zu erkennen: Im Original sind die Konturen weich, das Bild entfaltet eine beeindruckende Vielflat: Es gibt ganz skizzenhafte Szenen, an anderer Stelle wirkt es wie gemalt. Gleichförmig und spannungslos wirkt dagegen der Spätdruck.

Obwohl die Werke der drei Künstler nicht gegenüber, sondern nebeneinander gestellt sind, erschließen sich dem Besucher die Bezüge. So interpretiert Rembrandt (1606-1669) mehrfach Dürer (1471-1528), und Goya (1746-1828) wiederum bezieht sich auf Rembrandt. Grafische Techniken wurden vom jeweils anderen weiterentwickelt.

Ein Beispiel für die enge Beziehung ist etwa Dürers Kupferstich "Adam und Eva" (1504). Hier stehen Adam und Eva, beide mit gelockten Haaren, anmutig beieinander. Unauffällig kriecht die Schlange von hinten zwischen die beiden und reicht Eva den Apfel. In Rembrandts Interpretation von 1638 wirken Adam und Eva dümmlich, haben grobe Gesichtszüge, die Haare stehen wirr vom Kopf ab. Adam greift nach dem Apfel in Evas Hand. Mutwillig, so meint man, lösen sie eine Katastrophe aus. Andrea Wagenknecht