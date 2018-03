Red-Bull-Flugtag: Bei 63.000 ist Schluss

1 von 19

13,06 Meter weit sind die Bob Boys Mainz geflogen und stehen auf Platz neun in der Gesamtwertung. Damit ist das Quintett, das beim Red-Bull-Flugtag im Mainzer Zollhafen für die MRZ an den Start gegangen ist, ziemlich weit von gelandet: Insgesamt gingen 41 Teams an den Start. Hier kommt der Flug von Olli Schopp, Niki Radtke, Dirk Flaxmeyer, Pascal Schirra und Dirk Lippert (der kurzfristig für den verletzten Bob Boy Mo Schmidl eingesprungen ist) im digitalen "Daumenkino"...

Foto: Bernd Eßling