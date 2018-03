Prügelei am Bruchweg: Auch FCK-Fans dabei?

Fans des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 sind am frühen Sonntagmorgen vermutlich von Anhängern des Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern heftig attackiert worden. Zahlreiche Mainzer trugen dabei Verletzungen davon und Diese wurden ambulant durch den Rettungsdienst oder in Krankenhäusern behandelt.

Foto: DPA

Mainz – Fans des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 sind am frühen Sonntagmorgen vermutlich von Anhängern des Ligarivalen 1. FC Kaiserslautern heftig attackiert worden.

Zahlreiche Mainzer trugen dabei Verletzungen davon. Diese wurden ambulant durch den Rettungsdienst oder in Krankenhäusern behandelt. Das teilte die Mainzer Polizei mit.

Die drei gecharterten Busse mit Mainzer Ultras waren gegen 00.05 Uhr von dem Auswärtsspiel ihres Clubs beim FC Augsburg auf dem Parkplatz des Bruchwegstadions angekommen. Dort passte sie die nach MRZ-Informationen vermummte Gruppe ab. Dabei flogen auch leere Glasflaschen; Wahlplakate wurden zerstört und die Holzlatten als Waffe genutzt. Dachlatten, Schraubenschlüssel und andere Schlagwerkzeuge fand die von Zeugen alarmierte Polizei am Ort der Auseinandersetzung vor. Nach Hinweisen sollen Fahnen oder Fanschals des 1. FCK bei der Schlägerei gesehen worden sein. Beim Eintreffen der Beamten am Bruchweg hatten die Angreifer bereits die Flucht angetreten. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher ohne Erfolg.

Wie viele Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, kann die Polizei noch nicht abschließend sagen. Vermutlich waren insgesamt etwa bis zu 80 Ultras von beiden Vereinen in die Schlägerei involviert, heißt es in einer Mitteilung.

Die Polizei hat umfangreiches Spurenmaterial gesichert. Weitere Details liegen bislang aber nicht vor. Die Ermittlungen werden heute weitergeführt. Zeugen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich sich unter Telefon 06131/654 018 zu melden. Sabine Jakob