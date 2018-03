Prozess um Fackelwurf: Hat ein Werder-Fan bei 05 gezündelt?

Aus unserem Archiv

Mainz

Fußballfans im Stadion treten als anonyme Masse auf. Im Schutz der gesichtslosen Menge kann man leicht und vor allem unerkannt etwas Verbotenes tun, ohne dass man mit Konsequenzen zu rechnen hätte. So denken zumindest einige sogenannter Fans und zünden gefährliche Fackeln an, werfen Gegenstände auf Menschen oder nehmen gar Waffen mit in die Ränge. Doch ganz so gesichtslos ist die Menschenmenge in einem Fußballstadion gar nicht. Das muss derzeit ein Ultra aus Bremen feststellen, der mit einer Fackel einen Balljungen beworfen haben soll.