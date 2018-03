Prozess: Gericht gewährt psychisch Kranken eine "letzte Chance"

Was soll man mit einem Mann machen, der seine Frau an den Haaren packt und dann imaginäre Stimmen fragt, ob er sie schlagen soll? Auf diese Frage musste die 1. Strafkammer des Landgerichts eine Antwort finden.

Auf diese Frage musste am Donnerstag die 1. Strafkammer des Mainzer Landgerichts eine Antwort finden. Und das Gericht gewährte dem Beschuldigten eine letzte Chance: Eine möglicherweise lebenslängliche Einweisung in eine psychiatrische Klinik wurde auf Bewährung ausgesetzt.

"Wenn Sie noch einmal hierher müssen, dann geht das nicht mehr so gut aus", versuchte der Vorsitzende Richter Hans E. Lorenz dem Mann den Ernst seiner Lage klarzumachen.

Schuldfähig ist der 48 Jahre alte Beschuldigte nicht. Schon am ersten Verhandlungstag – die MRZ berichtete – hatte ein Arzt der Universitätsmedizin erklärt, dass sein Patient an einer Schizophrenie leide. Ausgebrochen ist diese Erkrankung anscheinend im Jahr 1989, als der Angeklagte noch bei dem Autobauer Opel am Fließband arbeitete. Damals entwickelte er laut einem Gutachter die Wahnvorstellung, dass er dort mit Öl oder Gas vergiftet wurde.

Mittlerweile war der Gonsenheimer zehn Mal in der Universitätsmedizin untergebracht. Doch eine Heilung der Schizophrenie ist nicht möglich. Ja, schlimmer noch: Dem Beschuldigten fehlt es an der Einsicht, dass er krank ist, so dass eine Linderung der Symptome mittels Medikamente bisher für längere Zeit nicht realisierbar war. Der 48-jährige setzte seine Medizin immer wieder ab. Auch gestern fragte er seine Frau, die als Zeugin aussagte: "Ich bin doch gesund, oder?"

Verschlimmert wird sein Zustand durch eine Alkoholsucht. Erst die Kombination von Krankheit mit Alkohol lässt ihn laut seiner Frau gefährlich werden. In solchen Momenten schlägt oder bedroht er Frau und Tochter, die für ihn "Huren" sind oder er glaubt gar, sie seien vom Teufel besessen.

Bisher machte er sich ausschließlich gegenüber Familienmitgliedern der Körperverletzung und Bedrohung schuldig. Dass das so bleibt, dafür möchte der Gutachter seine Hand aber nicht ins Feuer legen. In der Vergangenheit habe der Mann mitunter Stimmen gehört, die ihm beim Anblick fremder Frauen zum Geschlechtsverkehr aufgefordert hätten.

"Er ist schon ein lieber Mensch", beteuerte die Ehefrau dagegen gegenüber dem Gericht, wären da nicht die Krankheit und die Sucht. Und die Situation droht möglicherweise wieder zu eskalieren, denn laut der Frau geht es dem Mann seit einigen Tagen deutlich schlechter. Für den Gutachter ist das kein Wunder, da der Patient derzeit wohl keine oder nicht ausreichend Medikamente nimmt.

Genau das muss er aber tun, wenn seine Bewährung nicht widerrufen werden soll. Fünf Jahre wird er einem Bewährungshelfer unterstellt, zudem muss er jede zweite Woche zur ambulanten Behandlung. Behörden überprüfen, dass er dies befolgt. "Wenn Sie Ihre Freiheit wollen, dann ist das Ihre letzte Chance", betonte Lorenz.

