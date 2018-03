Professor: Passage "von Anfang an ein totes Kind"

Die Einkaufspassage am Fort Malakoff "war von Anfang an ein totes Kind".

Foto: Bernd EÃling

Diese klare Aussage macht Prof. Günter Meyer vom Geografischen Institut der Johannes Gutenberg- Universität. Das war das Ergebnis einer Studie, die er rund ein Jahr nach der Eröffnung der Passage durchgeführt hatte. Hauptgrund: Es gibt keine Anbindung der Passantenströme an die City.

Und dass sich dies ändert, wenn die neuen Wohnungen am Winterhafen bezogen sind, hält Meyer für "eher unwahrscheinlich", erläuterte er auf Anfrage unserer Zeitung. "Die Bewohner werden entweder mit dem Auto unterwegs sein oder werden, wenn sie zu Fuß gehen, den direkten Weg zu den Bäckern in die Altstadt wählen – am Fort Malakoff vorbei." Die Chancen einer Belebung beurteilt Meyer mit "allenfalls minimal".

Die künftige Wohnbevölkerung am Winterhafen reicht nicht aus, um Impulse für die Einkaufspassage zu erwarten, führt Meyer als weiteres Argument an.

"Etwas bringen würde nur ein absoluter Publikumsmagnet in der Passage, aber dafür ist die Anlage zu kleinteilig konzipiert", zeichnet der Professor ein weiterhin düsteres Bild vom Fort Malakoff. ath