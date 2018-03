Dietzenbach/Offenbach – Die Polizei rätselt über den tödlichen Sturz eines 35-Jährigen in Dietzenbach (Kreis Offenbach).

"Wir überprüfen den Sachverhalt. Da sind mehrere Tatbestände möglich", sagte ein Polizeisprecher in Offenbach am Montag. Der Mann war am Freitag im Keller eines Hauses gefunden worden, nachdem er bei einem Streit gestürzt und tödlich verletzt worden war.

Die Ermittler vernehmen nach Angaben des Sprechers nun Zeugen und Verdächtige. Sie hatten noch in der Nacht nach dem Sturz drei mutmaßlich Beteiligte vernommen. Die Drei waren aber wieder freigekommen.