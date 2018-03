Pleite passé: Wohnbau investiert wieder

Früher war nicht alles besser. Und deshalb ist Kurt Merkator froh, dass die schlimmen Zeiten der Wohnbau vorbei sind. Der 860 Millionen Euro hohe Schuldenberg, der 2008 das stadtnahe Unternehmen fast erdrückte, ist auf 572 Millionen Euro geschrumpft.

Die neuen Wohnkomplexe an der Mombacher Suderstraße / Ecke Auf der Langen Lein gelten als Vorzeigeprojekte der „neuen“ Wohnbau. 13 Häuser aus den 50er-Jahren werden Zug um Zug abgerissen und nach neuesten technischen Standards wieder aufgebaut. Foto: Harry Braun

Das ist eine der guten Nachrichten, die Aufsichtsratschef Merkator und die beiden Wohnbau-Geschäftsführer Franz Ringhoffer und Thomas Will am Mittwoch zu berichten hatten. Die zweite: Dank eines Überschusses von 8,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2011 kann die Wohnbau wieder verstärkt in die Sanierung ihrer mehr als 10 000 Wohnungen investieren.

Mehr als 11 Millionen hat die Gesellschaft, die vor vier Jahren klinisch tot war, 2011 für die Instandsetzung ihres Wohnbestandes aufgebracht. Besonders stolz ist Wohnbau-Chef Will auf das Projekt Suderstraße in Mombach. 13 Häuser aus den 50er-Jahren werden Zug um Zug abgerissen und nach neuesten technischen Standards wieder aufgebaut. "Der Baubestand ist derartig schlecht, dass da nichts mehr zu sanieren ist", sagt Will. Zwei der neuen Häuser sind bereits bezogen, ein weiteres ist im November vollendet.

23 Millionen Euro lässt sich die Wohnbau das Projekt kosten. Dank öffentlicher Förderung kostet in den jetzt fertigen Häusern die Kaltmiete 7 Euro pro Quadratmeter. In den weiteren Häusern sind allerdings 8 Euro fällig, weil die Wohnbau dort selbst finanziert.

Trotzdem, so betonen Will und sein Co-Geschäftsführer Ringhoffer, ist die Wohnbau in ganz Mainz der günstigste Anbieter. Durchschnittlich kostet der Quadratmeter bei der Wohnbau 5,67 Euro. "Trotz der mehr als 6000 Mieterhöhungen, die wir vornehmen mussten", wie Ringhoffer erklärt. "Wir brauchen die moderaten Erhöhungen, um unsere Ertragslage zu verbessern und damit die Wohnbau als Anbieterin von günstigem Wohnbau langfristig zu sichern."

Es ist übrigens nicht so, dass nur ärmere Menschen zum Wohnbau-Klientel gehören. Ein Zwei-Personen-Haushalt beispielsweise, der über ein Nettojahreseinkommen von 28 000 Euro verfügt, kann sich um eine Wohnbau-Wohnung in der Suderstraße bewerben.

Diese Preispolitik hat auch politische Hintergründe: Aufsichtsrat und Geschäftsführung wollen mit einer sozialen Durchmischung Problemviertel verhindern.

Auf einen Generationenmix setzt das Unternehmen im Martin-Luther-King-Park. Bei der geplanten Erweiterung sollen vor allem ältere Menschen ein dauerhaftes Zuhause finden. Über die Größenordnung gibt es jedoch Streit mit den Anwohnern. Klarheit wird erst mit dem Beschluss des Bebauungsplanes am 31. Oktober im Stadtrat herrschen. Danach soll direkt mit dem Bau begonnen werden.

Positive Nachrichten hat die Wohnbauspitze auch bei den Gewerbeimmobilien auf Lager: Von 36 Objekten konnten im vergangenen Jahr 20 verkauft werden. Die Chancen stehen gut, dass bald sogar der Südbahnhof dazu zählt.

Mt 8800 Quadratmetern ist das Gebäude am Römischen Theater komplett vermietet, besonders an Unternehmen aus der Gesundheitsbranche. Die Mietverträge variieren zwischen fünf und 15 Jahren plus Option auf die Folgezeit.

Dank dieser gut gefüllten Immobilie hofft die Wohnbau nun auf einen potenten Käufer. Mit einem Interessenten gibt es Erfolg versprechende Gespräche. Über eine mögliche Kaufsumme schweigt sich Geschäftsführer Ringhoffer aus. Der Betrag dürfte allerdings nicht unerheblich sein und wird in die Tilgung der Altschulden fließen.

Ein Verkauf der Markthäuser ist in absehbarer Zeit nicht in Sicht. Thomas K. Slotwinski