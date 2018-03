Pfarrer predigt nicht jugendfrei

Pfarrer Ralf Schmidt plant einen Gottesdienst über Sex und Liebe – mit deftigen Worten. Seine Predigt gibt er daher frei für Jugendliche ab 16 Jahren. Oha!

Kastel – Zu einem "evangelisch erotischen Gottesdienst" lädt der Kasteler Pfarrer Ralf Schmidt am Sonntag, 5. August, ab 10 Uhr in die Erlösergemeinde ein.

"In diesem Jahr geht es um die großen Gefühle der Menschheit, da dürfen Sex und Erotik nicht fehlen", erläutert der Pfarrer.

"Wir feiern, wie es so schön in der Bibel heißt, den Weinberg der Liebe." Die Predigt allerdings ist erst freigegeben für Jugendliche ab 16 Jahren. Pfarrer Schmidt begründet dies mit den teilweise deftigen Worten, die er in der Predigt verwenden will.

"Es wird ein Gottesdienst für alle Sinne", verrät Pfarrer Schmidt im Gespräch mit unserer Zeitung. "Zu Beginn wird ein roter Teppich für alle Besucher ausgelegt und es regnet Rosenblätter." Die Besucher können sich die Hände und die Stirn salben lassen. Inhaltlich will Schmidt verschiedene Formen von Sexualität ansprechen und Argumente gegen den Zölibat in der katholischen Kirche erläutern. Am Ende sind alle Teilnehmer zum Abendmahl eingeladen. Selbstverständlich werden keine sexuellen Handlungen vorgenommen.

Soweit ihm bekannt ist, handelt es sich um den ersten "evangelisch erotischen Gottesdienst" überhaupt, erklärt Pfarrer Schmidt. Ganz richtig ist das nicht: Bereits 2007 hatte ein Pfarrer auf dem Evangelischen Kirchentag in Köln einen "erotischen Gottesdienst" mit Musik und Tänzen abgehalten, wie am Freitag bekannt wurde.

Ärger mit der Kirchenleitung erwartet er nicht. "Der Dekan ist informiert. Die einzigen, die sich aufregen könnten, sind Gottesdienstbesucher, aber dann kann ich ja mit ihnen darüber reden."

"Ich kenne weder die Predigt, noch habe ich sie genehmigt", sagte der Rüsselsheimer Dekan Kurt Hohmann. Das sei aber auch nicht notwendig, denn er sei sich sicher, dass Schmidt "eine gute Form" für das Thema finden werde.

Ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) sagte: "Wir sind gespannt auf den Gottesdienst. Grundsätzlich betrifft das Evangelium aber alle Lebensbereiche, auch Sexualität und Erotik."

Der Frankfurter Rundschau sagte Schmidt, er werde "vom Ficken und Poppen sprechen". Aber nur, um dann nach schöneren Worten zu suchen. "Es wäre nicht gut, wenn die Konfirmanden dann heimkommen und aus dem Zusammenhang gerissen ihren Eltern sagen: Der Pfarrer hat heute vom Ficken und Poppen gesprochen."

Armin Thomas (mit Material der dpa)