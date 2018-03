Open Ohr: Systemneustart mit "Sternen"

Vom 25. bis zum 28. Mai wird die Mainzer Zitadelle wieder Spielort für das einzige politische Jugendfestival in Deutschland: Das "Open Ohr" päsentiert wie immer an Pfingsten vier Tage voller Politik und Kultur.

Sie sind die Headliner beim Open Ohr 2012: Die Sterne. Am Samstag legen sie um 22.30 Uhr auf der Hauptbühne los – und zeigen ihre Leidenschaft für Tanzbares mit einer MIschung aus Disco, House und Pop, gepaart mit Texten voll dunkler Ironie. Foto: Homepage der Band

Mainz – Es ist das letzte politische Jugendfestival in Deutschland, und obwohl es in diesem Jahr seine nunmehr 38. Auflage feiert, wirkt es jugendlich und zeitgemäß, zumindest was seine thematische Ausrichtung betrifft. Die weltweite Protestbewegung steht im Mittelpunkt der politisch geprägten Wortveranstaltungen, wobei das Festival unter dem Motto "System neu starten?" den Fokus auf den Protest in der arabische Welt legt.

Das Orga-Teams des Festivals mit Jugenddezernent Kurt Merkator (Mitte unten). Foto: Seibert

ARD-Nahost-Expertin Esther Saoub wird als Teilnehmerin der Diskussion "Arabellion – Aufbruch in eine neue Zukunft" die berechtigte Frage stellen, ob die Welle der Aufstände gegen die diktatorischen Systeme in Nordafrika und dem Nahen Osten die gewünschte Befreiung gebracht hat. Da den neuen Kommunikationsdiensten wie Twitter und Facebook bei den Protesten eine entscheidende Rollen zukam, wird unter dem Titel "Eine Medienrevolution?" die Bedeutung und Aktualität klassischer Medien hinterfragt.

Neben aller Ernsthaftigkeit soll der Spaß nicht zu kurz kommen. Wenn an Pfingsten etwa 10 000 Festival-Besucher an vier Tagen das barocke Festungsgelände der Zitadelle in Beschlag nehmen werden, finden sie den gewohnt bunten Programm-Mix aus Theater, Kabarett, Filmen und Kinderbespaßung vor. Und natürlich Musik.

Dabei ist es den Organisatoren gelungen, in letzter Sekunde mit der Formation "Die Sterne" einen herausragenden Vertreter der sogenannten "Hamburger Schule", zu deren Kreis Bands wie "Blumfeld" und "Tocotronic" gehören, als Headliner für einen Auftritt am Samstag nach Mainz zu locken.

Zweiter Headliner ist mit "Babylon Circus" eine zehnköpfige Formation, die die zur Tanzfläche mutierende Wiese vor der Hauptbühne mit einer schrägen Mischung aus Ska, Reggae, Jazz, Punk und Klezmer rocken will. Insgesamt beschallen über 20 Gruppen aus dem In- und Ausland das Festivalgelände.

Mit Kleinkunstpreisträger Horst Evers wurde ein Star der Kabarett-Szene verpflichtet, der mit seinem Programm "Großer Bahnhof" existenzielle Fragen aufwirft: "Woher kommen wir? Wohin gehen wir" Holt mich auch jemand ab?" Wer Evers bisher noch nicht kennt, sollte sich Sonntagnacht seinen Auftritt nicht entgehen lassen.

Theateraufführungen, Walking Acts, Kinderprogramm und Filmvorführungen schnüren auch in diesem Jahr wieder ein unterhaltsames Rundum-Sorglos-Paket. Die Vier-Tages-Karte kostet 34 Euro und ist ab sofort im Vorverkauf erhältlich, Tagestickets kosten 20 Euro. Nach wie vor ist die Mitnahme von alkoholischen Getränken in begrenztem Umfang gestattet, für eigenes Wasser und Essen werden keine Grenzen gesetzt.

Von unserem Mitatarbeiter Dominic Schreiner

Umfangreiche Informationen auf www.openohr.de