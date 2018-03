Open Ohr: Auf dem Zeltplatz ist es ziemlich luftig

Das Open Ohr ist eröffnet. Bereits am Mittag haben die ersten ihr Lager auf den Zeltplätzen, die dieses Jahr neu orghanisiert werden, aufgeschlagen. Viel Kritik gab es dazu im Vorfeld – wir haben uns mal umgehört.

Am Anreisetag sind durchaus noch ein paar Plätzchen frei auf dem Zeltplatz. Lukas, Freddi und Max (alias "Der-gut-aussehende-junge-Mann-mit-dem-Adoniskörper") bringen ihre Discokugel in Schwung. Der Schlapphut im Hintergrund ist Nachbar Adrian.

Foto: Bernd Eßling

Mainz – Die Discokugel hängt. Damit ist für Lukas, Freddi, Max und Chris ein Meilenstein erreicht. Das topgelaunte Quartett hat sein Zeltlager stehen und die Nachbarn bereits kennengelernt. Beim Open Ohr, das gestern in seine 38. Ausgabe gestartet ist, waren sie oft und Max gibt zu: "Die meisten von uns kommen wegen des Zeltens und nicht wegen des Lineups."

Parallelfestival auf dem Zeltplatz und Anwohnerbeschwerden sind neben Personalmangel Gründe, warum die Freie Projektgruppe und das Jugendamt die Organisation neu aufgestellt haben: Zuständig ist nun eine Fremdfirma, deren Chef auch die Firma leitet, die seit 2008 den Einlass macht. Für Besucher bedeutet das mehr Regeln und eine Preisverdopplung fürs Zelten auf 15 Euro (plus 34 Euro je Dauerkarte). Viel Kritik wurde laut, im Netz ein Blog gestartet, in Facebook die Gruppe "Open Ohr 2012 Boykott" (175 Mitglieder) gegründet. Die Projektgruppe verfasste schließlich eine "Aktuelle Erklärung" auf der Homepage. Ob und wie stark sich die Neuerungen auf die Zahl der Zeltenden auswirkt, lässt sich noch nicht sagen, jedoch war der Platz an der Windmühlenstraße in den vergangenen drei, vier Jahren am Anreisetag nie so luftig belegt.

Die vier Jungs haben sogar Verständnis, auch wenn für sie "Party halt dazugehört". Im vergangenen Jahr seien Raviolidosen in einem "Lagerfeuer" explodiert und ein Einkaufswagen vor sich hingeschmolzen, das sei zu viel des Guten, findet Freddi und zeigt auf die Discokugel: "Nur Deko!"

Während unterm Baum ein junger Kerl auf seiner Gitarre klampft und die ersten Grills angeschmissen werden, mühen sich Sabrina, Caro und Nicole mit dem Aufbau eines Pavillons ab. Eigentlich sind die nicht gern gesehen, aber allzu streng sind die Aufpasser nicht. "Bisher war die Security echt nett", sagt Sabrina. Auch ihr ist aufgefallen, dass es weniger Zelte sind: "Letztes Mal kamen wir zur selben Zeit und haben kaum Platz gefunden! Von unseren Freunden sind viele nun nicht dabei – zu teuer."

Genauso geht es auch Peter, Jascha, Patrick und Theresa, die mit ihrer kleinen Anlage auf Klappstühlen in der Sonne dösen. Bis zu 40 Leute waren sie sonst, so viele werden es dieses Jahr nicht. Sie zelten mit Leidenschaft, obwohl sie alle Mainzer sind und sich das Geld gut sparen könnten. Ihre Pläne für die Nacht? "Naja, wir machen alles wie letztes Jahr und gucken, was passiert!", sagt Jascha.

Geärgert haben sich einige auf dem Zeltplatz über den komplizierten Vorverkauf: Zeltplatzticket online bestellen, Dauerkarte extra kaufen und sich dann noch mal an der Kasse anstellen, um die Karte gegen das Eintrittsbändchen einzutauschen. "Saumäßig umständlich", findet Peter, vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass die Zelttickets gestern Nachmittag längst nicht ausverkauft waren. Alexandra Schröder