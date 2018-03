Ohne Worte: Rampensäue lieben Pannen und Playback

Justus, Bob und Peter – klingelt's bei diesen Namen? Die Jungs, besser bekannt als die "drei ???", sind das vielleicht beliebteste Detektivteam Deutschlands. Ein Wuppertaler Ensemble bringt ihre Geschichten als "Vollplaybacktheater" (VPT) auf die Bühne.

Szene aus der Show "Die drei Frageziechen und die schwarze Katze". Darsteller David J. Becher sitzt auf der "Toilette".

Foto: Eilike Schlenkhofff

Eine Inszenierung ist kaum nötig, denn das Sprechen wird übernommen vom Hörspiel "Die drei Fragezeichen und die schwarze Katze", das im Hintergrund läuft. Wie man sich das vorstellen darf und was die sechs Wuppertaler abseits des Rampenlichts treiben, erklärt David J. Becher.

Für viele wird diese Theaterform neu sein, doch das ist Ihre Gruppe schon lange nicht mehr. Wann und wie haben Sie sich gefunden?

Das war im Herbst 1997. Wir kennen uns von Theaterveranstaltungen und Projekten in Wuppertal. Einen haben wir per Aushang im Jobcenter aufgelesen. Keiner von uns hat Schauspielen gelernt, aber auf der Bühne fühlen wir uns wohl. Wir sind Rampensäue.

Sind Sie Fans der Hörspiele?

Naja, ich war nie ein Kassetten-Kind. Die Idee mit den "Drei ???" kam von Knut. Er ist in den 80ern mit ihnen groß geworden. Die Hörspiele boten sich für ein Playbacktheater an, denn die Detektive haben seit der ersten Folge dieselben Stimmen. Wie wir.

Playbacktheater – was heißt das?

Das Schöne an Hörspielen ist, dass alles, was man wissen muss, schon gesagt wird. Da wird jede Szene beschrieben, deshalb ist eine Bühnendarstellung überflüssig. Wir machen uns das zunutze und spielen mit der Tonvorlage. So bringen wir Doppeldeutigkeiten rein.

Sie lassen also einfach das Hörspiel einmal durchlaufen?

So haben wir's am Anfang gemacht. Mittlerweile gestalten wir die Shows mehr aus und bringen Zitate aus Filmen, anderen Hörspielen und Musik rein. Dadurch wird es lustiger, schräger, bunter.

Wen verkörpern Sie auf der Bühne?

In der "schwarzen Katze" spiele ich sieben oder acht Rollen. Wir sind nur sechs Leute im Ensemble und müssen etwa 40 Rollen besetzen. Unter anderem spiele ich eine der schwarzen Katzen und den Jungen aus der Schießbude.

Und wer spielt die drei Detektive?

Bob wird seit der ersten Aufführung von Britta, der einzigen Frau im Ensemble, gespielt. Allerdings hatte sie mal einen Ausfall. Wir waren auf Tour in Münster und sie hatte den ganzen Tag Probleme mit ihrem Magen. Abends ging es ihr immer schlechter und nach anderthalb Szenen war klar, dass es so nicht weitergeht.

Also haben Sie ohne Bob weitergespielt?

Bob hatte in dem Stück keine große Rolle und uns fiel auf, dass bei jedem seiner Auftritte einer vom uns nicht auf der Bühne war. So haben wir alle im Wechsel seine Rolle übernommen und einen multiplen Bob erschaffen. Dem Publikum haben wir es erklärt und zum Verständnis trug, wer gerade Bob war, seine rote Mütze und Jacke.

Und das hat funktioniert?

Und wie! Da wir das Hörspiel etliche Male gehört hatten, war der Text kein Problem. Ein paar Stolperer gab es, aber es war ein Riesenspaß. Jahre später wurde ich noch auf den Abend angesprochen.

Ist Schauspielen einfacher, wenn andere das Reden übernehmen?

Ja und nein. Mit Playback zu spielen, ist etwas komplett anderes. Um Sprache müssen wir uns zwar keine Gedanken machen, dafür ist das Timing wichtig. Wenn man einmal einen Hänger hat, kann man schwer wieder einsteigen. Andererseits zieht einen die Tonvorlage mit und hilft, sich den Text einzuprägen. Als Orientierung ist das nicht schlecht.

Pannen sind da programmiert, oder?

Klar, Versprecher passieren. Schlimmer ist, wenn die Technik versagt. Einmal ist unser Tonpult abgeschmiert, dadurch hatten wir ein, zwei Minuten Totenstille. Da muss man improvisieren. Wir haben die Szene einfach eingefroren.

Konnten alle stillhalten?

Weitestgehend. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Sven hat es in einer schlechten Position erwischt. Als der Schweiß anfing zu laufen, bewegte er in Zeitlupe seinen Finger, um den Tropfen wegzuwischen. Einem anderen Darsteller ist während des Stillstands die Zigarette abgebrannt. Er hat sie ausgetreten und die nächste angezündet.

Wie hat das Publikum reagiert?

Es war der Lacher des Abends, die haben uns das nicht übel genommen. Am Ende kriegen wir immer die Kurve, improvisieren können wir gut.

Haben Sie die "echten" drei ??? jemals getroffen?

Oliver Rohrbeck war 1999 bei einer Aufführung und hat sich kaputtgelacht. Er hatte das Hörspiel seit 20 Jahren nicht gehört, die Show gefiel ihm. Wir haben Kontakt und trinken ab und an ein Bier zusammen.

Muss man denn die Geschichten kennen, um mit Ihrer Inszenierung etwas anfangen zu können?

Nein, absolut nicht. Natürlich sitzen im Publikum viele, die um 1980 geboren wurden und mit den Kassetten aufgewachsen sind, aber es hat sich herumgesprochen, dass wir einfach eine gute Show machen und es sich für jeden lohnt, dabei zu sein.

Freuen Sie sich auf Mainz?

Auf jeden Fall! Vor einiger Zeit sind wir im Frankfurter Hof aufgetreten, mitten in der Stadt. Meist liegen die Hallen außerhalb, aber in Mainz haben wir viel von der schönen Altstadt gesehen und waren bummeln.

Und nach Samstag haben Sie Pause?

Ja, dann geht's für uns nach Hause, endlich wieder Wäsche waschen. Besonders lange werden wir aber nicht frei haben, im Herbst fängt die nächste Tour mit "Die drei ??? und der Super-Papagei" an. Premiere ist am 13. September in Wuppertal. Das haben wir zwar schon mal aufgeführt, trotzdem werden wir einige Zeit zum Proben brauchen.

Danach ist dann Schluss mit VPT?

Ja, das ist unsere Abschieds- und Jubiläumstour. 15 Jahre alt werden wir dieses Jahr – das ist wie Schulzeit mit zweimal sitzen bleiben. Jeder von uns hatte in dieser Zeit wohl Milliarden neuer Ideen für die Zukunft. Jetzt wollen wir alle mal den Kopf frei kriegen und etwas Neues anfangen.

Wohin treibt es Sie als nächstes?

Wuppertal hat eine tolle Kunst- und Kulturszene, da werden sich einige von uns umsehen. Zusammen mit Dr. Thomas und SupaKnut vom VPT habe ich schon vor zehn Jahren ein Comedytrio gegründet. Mit dem wollen wir jetzt weitermachen. Außerdem organisiere ich seit einiger Zeit eine Online-Talkshow. Wir alle haben Projekte nebenher laufen und für die wird es langsam Zeit. Die Fragen stellte Ida Schelenz

[Update: Wegen der aktuellen Wetterwarnungen wird das Vollplaybacktheater „Die drei ??? und die schwarze Katze“ in den Großen Saal des Kurfürstlichen Schlosses (Peter-Altmeier-Allee1) verlegt!]