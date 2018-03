Oh Dohle mio!

Der Vogel des Jahres 2012 ist … DIE DOHLE. Sie gilt als hochintelligenter Tüftler, als eine Art Daniel Düsentrieb der Vogelwelt.

Mainz – Der Vogel des Jahres 2012 ist … DIE DOHLE. Sie gilt als hochintelligenter Tüftler, als eine Art Daniel Düsentrieb der Vogelwelt.

Wie Konrad Lorenz berichtet, schmeißen Dohlen manchmal Brötchen oder andere Dinge in Hauskamine, um am Klang zu erkennen, ob es da drinnen Vorsprünge und Unebenheiten gibt, auf denen sie mit Ästen und Zweigen ein Nestfundament bauen können. Beim Repertoire für ihre Reviergesänge imitieren sie sogar Handy-Klingeltöne ("Hau ab, hier ist die ABBA-Zone."). Das bringt sie manchmal in blöde Situationen. Erst neulich habe ich wieder einen Spaziergänger gesehen, der eine flatternde und kreischende Dohle ans Ohr gepresst hielt ("Ja, hallo, ich versteh‘ dich nicht, Schatz. Ich glaub‘ ich hab‘ hier kein Netz.").

Während die Dohle unscheinbar aussieht, war Rainer Laub zu seiner Hoch-Zeit als Sitzungspräsident der Wohnbau eher ein Paradiesvogel, allerdings auch mit ausgeprägtem Revierverhalten. Ab morgen steht er in Koblenz vor Gericht. Der Vorwurf: Er habe die Brötchen der Wohnbau wahllos in Baugruben geworfen und dann drauf bauen lassen. Niemand weiß, wie der Prozess ausgeht und wer wem dabei ein Auge aushackt (und sei’s ein Hühnerauge), aber schon jetzt ist sicher: Wie die Dohle gehört Laub zu einer bedrohten Spezies. Immer mehr Brutnischen werden verschlossen (Dohle) und Biotope wie das Mainzer Modell trocken gelegt (Laub).

So laut die Dohle schreien und klingeln kann, fliegen tut sie leise. Deshalb wird am Samstag nicht gegen sie demonstriert, sondern gegen den Flughafen Frankfurt. Wären die Menschen im Rhein-Main-Gebiet nur halb so anpassungsfähig wie die Dohle, hätten sie sich längst mit dem Fluglärm arrangiert: Für die Kleinen heiteres Stewardessen Raten ("Wer ist die Chefstewardess beim Bangkok-Flug LH 782 da oben?") und für die Großen zum Einschlafen keine Schäfchen zählen, sondern Boeings und Airbusse (Airbussis?). Aber nein, sie demonstrieren. Um 11 Uhr! Da bin ich schon viele Stunden wach. Wenn schönes Wetter ist und Ostwind.

Büb Käzmann alias Markus Höffer-Mehlmer ist Kabarettist und lebt in Mainz ( www.bueb-kaezmann.de)