OB-Wahl: SPD in Rüsselsheim draußen

Rüsselsheim/Offenbach – Die SPD wird den kommenden Oberbürgermeister von Rüsselsheim nicht mehr stellen. So viel steht nach der Wahl am Sonntag fest. In die Stichwahl schafften es der CDU- und der Grünen-Kandidat. Auch die OB-Wahl in Offenbach wird in einer Stichwahl entschieden.

Nach dem Rückzug von Oberbürgermeister Stefan Gieltowski (SPD) wird künftig kein Sozialdemokrat mehr an der Spitze der Opel-Stadt stehen. SPD-Kandidatin Renate Meixner-Römer landete am Sonntag mit 28,1 Prozent der Stimmen nur auf dem dritten Platz hinter ihren beiden Mitbewerben von CDU und Grünen. Wer das Amt des Oberbürgermeisters erhält, wird sich erst in einer Stichwahl zwischen CDU-Kandidat Patrick Burghardt (38,7 Prozent) und dem grünen Bewerber Jo Dreiseitel (33,3 Prozent) entscheiden.

Dreiseitel, der bereits Bürgermeister in Rüsselsheim ist, freute sich laut hr-online über den „großen Vertrauensvorschuss“. Offenbar konnte er auch den allgemeinen Aufwind für die Grünen nutzen. Im Wahlkampf hatte sich der 59-Jährige für ein absolutes Nachtflugverbot zwischen 22 und 6 Uhr eingesetzt, da die Stadt schon jetzt zu sehr unter dem Fluglärm leide.

CDU-Mann Burghardt sprach angesichts des Wahlergebnisses am Sonntagabend von einer „klaren Wechselstimmung“ in der Stadt. Im Wahlkampf hatte er vor allem die wirtschaftliche Situation der Stadt in den Blick genommen. Rüsselsheim sitzt derzeit auf einem Schuldenberg von 312 Millionen Euro. Als OB wolle er sich dafür einsetzen, so der 30-Jährige, dass sich mehr Firmen in Rüsselsheim ansiedeln. Die Wahlbeteiligung lag in Rüsselsheim bei 31,8 Prozent.

Bei der Direktwahl in Offenbach bekam Amtsinhaber Horst Schneider von der SPD mit 44,4 Prozent die meisten Stimmen. Es folgten Herausforderer Peter Freier (CDU/ 35,3 Prozent) und Birgit Simon von den Grünen (17,6). Der parteilose Uwe Kampmann erreichte 2,7 Prozent. Zwischen Schneider und Freier kommt es nun am 18. September zur Stichwahl.

Die Wahlbeteiligung lag bei extrem niedrigen 25,3 Prozent. Das waren fast 15 Prozentpunkte weniger als bei der OB-Wahl vor sechs Jahren (38,9). Rund 80 000 der rund 120 000 Bürger waren zum Urnengang aufgerufen. Die geringe Wahlbeteiligung nannten Kandidaten und Parteien „entsetzlich“.

Die SPD besetzt seit mehr als 30 Jahren den Chefsessel im Rathaus. In der Stichwahl hofft Oberbürgermeister Schneider auf die Stimmen der Grünen. „Inhaltlich gibt es kaum Unterschiede“, sagte er. Die Grünen wollten sich am Sonntag nicht auf eine Unterstützung festlegen. Ihre Kandidatin Birgit Simon stellte enttäuscht fest, ihre Partei „sei dritte Kraft im Wettbewerb geblieben“. Die CDU bewertete den Einzug von Peter Freier in die Stichwahl als Erfolg. „Das erste Etappenziel ist erreicht.“ Die OB-Wahl 2005 hatte Schneider im ersten Durchgang gegen den damaligen CDU-Bewerber klar für sich entschieden