Nimm mich mit, Kapitän, auf die Welle

Wassersport mit Spaß und Speed: Die Mainzer entdecken den Rhein als Möglichkeit für neue Trendsportarten auf den Wellen.

Mit dem Jetski durch die Wogen – wie Motorrad fahren auf Wasser.

Mainz – Wakeboarden, Wakesurfen, Bananaboat, Jetski, Speedboat-Touren oder einfach nur chillen und grillen auf dem Oberdeck eines äußerst stylishen Hausbootes: Hinter diesen geballten Anglizismen versteckt sich ein geballtes Angebot spaßiger Wassersportmöglichkeiten, die Basis dafür findet sich im Mainzer Winterhafen.

Einzigartig ist das Angebot in dieser Form im ganzen Rhein-Main-Gebiet, das Hilmar Hoenes und seine Mitarbeiter von "On water sports" und Stegnachbar Andreas Bitnar von "Mietboot.com" für Freunde des nassen Vergnügens bereit halten. Hobbykapitäne oder Junggesellenabschied-Feierer nehmen auf dem Hausboot und auf den Wellen des Rheins für ein paar Stunden eine maritime Auszeit vom Alltag, die steife Brise Spaß und Erholung inklusive.

Bei "On water sports" ist man primär auf Wassersportler ohne Bootsführerschein ausgerichtet. Egal welches Geschoss man für den Ritt auf dem Rhein bucht, stets ist ein Skipper an Bord, sogar beim Jetski. "Uns ist Sicherheit sehr wichtig", erläutert Teilzeit-Wakeboardlehrer Nico Hopp.

Der Industriedesigner mit eigener Firma in Frankfurt verdingt sich in seiner Freizeit als Wassersportler, zeigt sich begeistert, dass seine Kunden den Rhein als Naherholungsgebiet allmählich zu schätzen lernen.

"Die meisten wissen gar nicht, was sie hier vor der Haustür haben", bekräftigt er. Die Neulinge seien nach der ersten Ausfahrt zum Wakeboarden stets begeistert vom Fluss. Und von der Wasserqualität. "Hier gibt es Wasserschlangen, die sind alle harmlos, aber Bioindikatoren für eine super Wasserqualität", sagt Hopp. Niemand müsste also einen versehentlichen Schluck Rheinwasser fürchten.

So manche Junggesellenabschiede nutzen die Möglichkeit, Braut oder Bräutigam einen besonderen Moment auf dem Wasser zu bieten. Da kommt dann gerne das neue Flaggschiff von "On water sports", ein Neun-Meter-Boot, zum Zug: "Dort haben wir eine kleine Toilette an Bord", grinst Hopp. Ein gutes Argument, vor allem für die Damen, die dann umso entspannter den Ausritt auf dem Rhein bei einem Gläschen Sekt genießen können. Nach der Bootstour wird dann zumeist auf dem Oberdeck des Hausbootes gegrillt, das Styling nachgebessert und von dort aus in die nahe gelegene südliche Altstadt zum Feiern gezogen.

Auch wahre Sportler kommen zu ihrem Recht. Wakeboarden dürfte bekannt sein, der neueste Trend ist "Wakesurfen": in der Heckwelle eines 400-PS-Bootes Wellenreiten auf dem Rhein. Sieht gut aus.

Bootsverleiher Andreas Bitnar von "Mietboot.com" bedient die Selbstfahrer mit Bootsführerschein. Vier Kategorien an Booten hat er im Angebot, vom kleinen Schlauchboot bis zum 60 Stundenkilometer schnellen Zodiac . Und wenn mal an einem der Spaßgeräte etwas zu reparieren sei, ist die kleine Werft von "Hener Marin" zur Stelle. "Hier im Hafen greift alles Hand in Hand, wir helfen uns gegenseitig", bestätigt Hopp.

Wer in den spritzigen Genuss kommen will, sollte rechtzeitig buchen, am Wochenende ist das Angebot heiß begehrt. Einfach anrufen, ein bisschen Glück haben, einen freien Termin bekommen. Und über den Rhein fliegen. Ahoi.Dominic Schreiner

Y www.onwatersports.de und www.mietboot.com