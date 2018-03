Neues Zuhause für Hessens Chemie

Das Murnau-Filmtheater ist derzeit von Großbaustellen eingekesselt. Der Arbeitgeberverband Hessen Chemie will im Juni 2013 in einen Neubau mit 4050 Quadratmetern Nutzungsfläche auf das Areal an der Murnaustraße ziehen.

Das geplante Verbandsgebäude der Hessenchemie in der Murnaustraße. Foto: Martin Weis

Wiesbaden – Das Murnau-Filmtheater ist derzeit von Großbaustellen eingekesselt.

Der Schlachthof gegenüber wird komplett erneuert, und jetzt wird auch rechts neben dem schmucken Theaterhaus gebaut. Dort will der Arbeitgeberverband Hessen Chemie im Juni 2013 in einen Neubau mit 4050 Quadratmetern Nutzungsfläche auf das Areal an der Murnaustraße ziehen.

Am Mittwoch wurde der Startschuss für den Bau des zehn Millionen teuren Gebäudes gegeben – und der für die Entstehung eines neuen Quartiers.

Denn an der Murnaustraße tut sich noch mehr: Zwischen dem neuen Hessen Chemie-Gebäude und dem Filmtheater sollen zusätzlich ein Low-Budget-Hotel und ein weiteres Gebäude mit Büroräumen entstehen – und außerdem zur Mainzer Straße hin ein Haus der Verbände. Die Verhandlungen mit dem internationalen Investor liefen noch, seien aber kurz vor dem Abschluss, sagte Sven Clasen, Leiter des Amtes für Wirtschaft und Liegenschaften, gestern während einer Pressekonferenz.

Clasen ist stolz auf dieses Projekt. Innovativ sei es, sagte er. In dem Haus der Verbände sollen in den kommenden Jahren Verbände Büros anmieten und so gemeinsam arbeiten können. Platz für Veranstaltungen wird im Tagungszentrum sein, das sich im Erdgeschoss befindet.

Dass für den Bau dieses Verbands-Hauses derselbe Architekt, Christoph Grabowski, gewonnen werden konnte wie für den Neubau von Hessen Chemie, gebe dem entstehenden Quartier ein neues und einheitliches Gesicht, sagte Clasen.Veröffentlicht sind bislang zwar nur die Pläne des Hauses der Chemie. Doch die lassen bereits auf das Erscheinungsbild seines steinernen Nachbars schließen: Das Haus der Chemie soll laut Axel Schack, Hauptgeschäftsführer von Hessen Chemie, eines der modernsten Gebäude Wiesbadens werden.

Für das Niedrigenergiehaus sollen bis zu einem Drittel Baumaterialien verwendet werden, die Mitgliedsunternehmen der Hessen Chemie einbringen. Über die Ausstattung mit Geothermie wird derzeit noch mit der Stadt diskutiert. Geothermie wird derzeit kaum für gewerbliche Büronutzung oder große Veranstaltungsräume, sondern eher für Privatgebäude eingesetzt. Auf das Dach sollen Photovoltaikmodule installiert werden, auf dem Gelände Aufladestationen für E-Bikes oder Autos eingerichtet werden.

Auf drei Stockwerken werden ab Juni 2013 die 40 Mitarbeiter der Hessen Chemie untergebracht, die derzeit auf zwei Standorte in der Landeshauptstadt verteilt sind: im Industriepark Kalle Albert und in der Abraham-Lincoln-Straße. Damit sie auch künftig Parkplätze finden, wird am Haus der Chemie eine Tiefgarage gebaut. Dort und am Gebäude sollen dann 80 neue Parkplätze zur Verfügung stehen, um den Parkplatzmangel an Bahnhof und Murnaustraße nicht noch weiter zu verstärken.

Abschotten auf dem Campus der Verbände, der bis zum Jahr 2014 fertig sein soll, wolle man sich jedoch nicht, sagte Schack. Er hofft auf gute Nachbarschaft mit den "jungen Leuten" vom Schlachthof. Gemeinsame Projekte solle es geben. Doch wie die aussehen, sei noch nicht ganz klar. "Sicher ist nur, dass es etwas geben wird." Ute Fiedler