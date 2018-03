Nasa-Rover «Curiosity» sanft auf dem Mars gelandet

Mit einem spektakulären Manöver ist das Roboterfahrzeug «Curiosity» sanft auf dem Roten Planeten gelandet. Nicht nur bei der Nasa konnte man die Augen nicht vom Rover lassen – ein paar Mainzer sind ebenfalls ziemlich nervös.

Washington/Mainz – Mit einem spektakulären Manöver ist das Roboterfahrzeug «Curiosity» sanft auf dem Mars gelandet.

Ein bisschen Mainz im All: "Curiosity" erkundet den Mars 1 von 13 Eine grafische Darstellung des Marsmobils "Curiosity" der Nasa. Im November 2011 war es zu seiner Mission auf dem Roten Planeten aufgebrochen Foto: DPA 2 von 13 Hoffen und Bangen, dass alles gut geht: Nasa-Mitarbeiter Steve Collins beobachtet angespannt die Landung des Marsmobils. Foto: dpa 3 von 13 Gespanntes Warten auch in Deutschland: Im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt schauen Wissenschaftler die Übertragung der Landung an. Sie haben ein Strahlenmessgerät zur Marsmission beigesteuert. Foto: dpa 4 von 13 An der Universität in Kiel fiebern fast 500 Studenten, Mitarbeiter und Familienangehörige mit. Die Forscher aus Schleswig-Holstein sind mit einem Gerät zur Messung vom Strahlen an der Mars-Mission beteiligt. Foto: dpa 5 von 13 Am Time Square in New York haben sich hunderte Schaulustige versammelt um die Landung des Marsmobils gemeinsam zu verfolgen. Foto: dpa 6 von 13 Am Computer wurde vorher schon simuliert, wie die Landung von "Curiosity" aussehen soll. Im Gale-Krater mit einem Durchmesser von 154 Kilometern und einem flaschen Landegebiet soll der Roboter mit einem Fallschirm ankommen. Foto: dpa 7 von 13 Jubel und Erleichterung im Nasa-Kontrollzentrum: Um 7.30 Mitteleuropäischer Zeit können erste Singale vom Mars verkündet werden. Die Landung ist geglückt. Foto: DPA 8 von 13 Nasa-Mitarbeiterin Kelley Clarke und ihre Kollegen feiern. Acht Monate haben sie darauf gewartet, dass der Roboter auf dem Mars ankommt. Foto: dpa 9 von 13 Staunen auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt: Die Wissenschaftler begutachten die ersten von "Curiosity" an die Erde gesendeten Bilder. Foto: dpa 10 von 13 Eine erste Schwarz-Weiß-Aufnahme vom Roten Planeten zeigt Staub und Sand. Zumindest erkennen das die Experten. Foto: dpa 11 von 13 Bei der Nasa in Kalifornien wird die geglückte Landung ordentlich gefeiert ... Foto: dpa 12 von 13 ... und auch an der Universität in Kiel wird angestoßen. Foto: dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Im Kontrollzentrum der US-Raumfahrtbehörde Nasa im kalifornischen Pasadena brach nach dem Aufsetzen des Rovers um genau 07:32 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit am Montag minutenlanger Jubel der Erleichterung aus. «Das ganze Team ist außer sich», sagte Nasa-Manager Peter Theisinger. «Es ist ein unglaubliches Gefühl.» Viele Forscher hatten Tränen in den Augen. Auch bei der Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt und an der mit einem Strahlenmessgerät beteiligten Universität Kiel gab es viel Beifall und strahlende Raumfahrt-Experten.

Die Landung sei besser gelaufen als erwartet, sagte der Nasa-Ingenieur Adam Steltzner, der gemeinsam mit einem Team das komplizierte Manöver entwickelt hatte, bei einer Pressekonferenz nach dem Aufsetzen des Rovers. «Die äußeren Bedingungen auf dem Mars waren etwas freundlicher als wir erwartet hatten. Es war eine wunderschöne Landung.» Zudem seien noch rund 140 Kilogramm Reservetreibstoff an Bord. «Und ich hatte im Vorfeld immer Angst, dass wir nicht genug Treibstoff haben werden. Da habe ich mir wohl umsonst Sorgen gemacht.» Auf dem Mars braucht «Curiosity» den Treibstoff nicht mehr, denn der Rover wird mit einer Atombatterie betrieben.

Rund zwei Jahre lang soll das sechsrädrige Roboterfahrzeug auf dem Roten Planeten nun nach Spuren von Leben suchen. «Die Geschichte von 'Curiosity' hat also gerade erst begonnen», sagte Nasa-Manager John Grunsfeld. Die Pressekonferenz der Experten wurde immer wieder vom Jubel und Klatschen der Zuschauer, unter denen sich auch viele Nasa-Mitarbeiter befanden, unterbrochen.

Curiosity: 900 Kilo Technik für viel Geld

«Wenn man sich vorstellt, was alles hätte schiefgehen können, dann fällt einem schon ein gewaltiger Stein vom Herzen», sagte der deutsche Astronaut und Esa-Direktor für Bemannte Raumfahrt und Missionsbetrieb, Thomas Reiter, in Darmstadt. «Curiosity» ist mit rund 1,9 Milliarden Euro die teuerste und gleichzeitig auch die technisch ausgefeilteste Mission, die je zum Roten Planeten geschickt worden ist.

«Jetzt haben sie einen funkelnagelneuen Wagen da oben stehen, ganz so, als hätten sie ihn gerade beim Autohändler gekauft», meinte Michel Denis von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa. Die Esa hatte die Landung mit Hilfe der Sonde «Mars Express» überwacht. «Curiosity» hat mit rund 900 Kilogramm das Gewicht eines älteren Kleinwagens – und ist damit mehr als vier mal so schwer wie seine Vorgänger «Spirit» und «Opportunity».

Nur wenige Minuten nach der Landung erreichten erste von «Curiosity» auf dem Mars geknipste Fotos die Erde. Auf den sehr gering aufgelösten Bildern der Nasa ist der steinige Boden des Planeten, ein Schatten des Roboters und viel Staub zu sehen, den der Rover bei seiner Landung aufgewirbelt hat. Mehr Fotos in besserer Qualität erwartet die Nasa innerhalb der nächsten Stunden und Tage.

Sensoren stammen aus Mainz

Die Mainzer Firma Sensitec hat „Curiosity“ mit ausgestattet. Die sensiblen Sensoren dienen dazu, die Position der Räder, des Roboterarms des Kamerakopfes und der Kommunikationsantenne zu bestimmen, erklärte ein Firmensprecher. Man sei sehr aufgeregt und hoffe, dass die Mission problemlos verlaufe. Zwar sind die Sensoren für den Einsatz unter extremen Temperaturschwankungen und hohen Strahlenbelastungen auf der Marsoberfläche ausgelegt, doch ein solches Projekt bedeutet auch für den Sensorhersteller ein aufregendes Unterfangen. Sollte die Mainzer Technik ausfallen und nicht mehr funktionieren, wäre die Marsmission zu Ende. „Curiosity“ würde nicht mehr weit kommen und eine Kommunikation mit der Erde wäre nicht mehr möglich.

US-Präsident Barack Obama lobte die Landung als eine «beispiellose Technologie-Leistung». «Heute haben die USA auf dem Mars Geschichte geschrieben», sagte Obama einer Mitteilung zufolge. Die Landung des Roboterfahrzeugs werde in der Zukunft als «Argument des Nationalstolzes» dienen. «Die Räder von 'Curiosity' haben heute den Weg frei gemacht für menschliche Fußstapfen auf dem Mars», sagte Nasa-Direktor Charles Bolden. «Das ist eine unglaubliche Errungenschaft.»

Uni Kiel ist ebenfalls beteiligt

Im vollbesetzten Hörsaal des Physikzentrums der Universität Kiel verfolgten fast 500 Zuschauer die Live-Übertragung der Nasa. Das «Curiosity»-Messgerät «Made in Kiel» ist etwas kleiner als ein Schuhkarton und nur gut anderthalb Kilo schwer. Der sogenannte Radiation Assessment Detector verbraucht weniger Strom als eine Energiesparlampe, seine Aufgabe: Verschiedene Arten von Strahlen zu messen. Die Kieler Universität habe nun eine Außenstelle auf dem Mars, freute sich der Dekan der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät, Prof. Wolfgang J. Duschl.

