MVG testet Musikbeschallung am Bahnhof – Mittel gegen Punker?

Laut MVG geht es nur um einen Test zur Aufenthaltsqualität an Haltestellen. Aber mancher unkt, die klassischen Klänge seien wohl gedacht, um die Punker zu vertreiben. Die MRZ hat sich am Hauptbahnhof umgehört.

Mainz – „Wir machen keine Musikattacken gegen Obdachlose und Punker“, weist Michael Theurer, Sprecher der Mainzer Verkehrsgesellschaft (MVG), entsprechende Kritik zurück.

Umfrage: Bahnhofsplatz: Fastnachtshits will niemand hören 1 von 6 Seit einigen Tagen läuft klassiche Musik an den Straßenbahnhaltestellen am Hauptbahnhof. Mancher unkt, die MVG wolle damit die Punker vertreiben. Die MRZ hat bei ihnen und einigen Fahrgästen nachgehört. Foto: Harry Braun 2 von 6 „Olle“ (31) ist obdachlos und verbringt viel Zeit auf dem Bahnhofsvorplatz. Er glaubt, dass die MVG es auf ihn und seine Freunde abgesehen hat. Wenn sie ihn vertreiben wollten, sollten sie statt Mozart lieber Hip Hop oder nervige Popmusik spielen.



Foto: Ida Schelenz 3 von 6 Ankje Ott (52) empfindet die klassische Musik als angenehm und hält es für eine nette Idee, um den Fahrgästen die Wartezeit zu verschönern. Es ist ihr egal, welche Musik gespielt wird. Als Abschreckung sei sie nicht geeignet.



Foto: Ida Schelenz 4 von 6 Für Matthias Zilles (23) ist die Musik in Ordnung, er könnte aber auch gut darauf verzichten.



Foto: Ida Schelenz 5 von 6 Jasmin Steinhauer (18) findet die Beschallung etwas zu laut. Sie würde sich lieber in Ruhe unterhalten.



Foto: Ida Schelenz » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Es geht um die Musik, die seit einigen Tagen auf dem Bahnhofsvorplatz an der Straßenbahnhaltestelle der Linien 51 und 52 erklingt. Die MVG sei vielmehr bestrebt, die Aufenthaltsqualität an den Haltestellen für die Fahrgäste zu erhöhen. Daher teste sie im Zuge des Aufbaus des „dynamischen Fahrgastinformationssystems“, ob die Musik als angenehm empfunden wird. „Wenn die Leute sagen: ,Das Gedudel nervt.' Dann lassen wir es sein.“

In den vergangenen Wochen sind einige Lautsprecheranlagen, die es an allen größeren Haltestellen gibt, in Betrieb genommen worden. An wichtigen Straßenbahnbuchten gibt es Durchsagen über die ein- und ausfahrenden Linien. Dieser Service für Sehbehinderte soll sukzessive an allen Haltestellen eingeführt werden.

Daher ist es möglich, die Haltestellen auch mit Mozart oder Beethoven, mit Beatles und Stones, mit Ernst Neger und Margit Sponheimer zu bespielen, wenn dies den Fahrgästen gefällt. „Wir werden keine wissenschaftliche Studie dazu in Auftrag geben“, versicherte MVG-Sprecher Michael Theurer. Wie lange getestet wird, steht noch nicht fest.

Punker mögen Klassik ganz gern

Derweil warten etliche Menschen am Bahnhofsvorplatz auf die Straßenbahn, andere sitzen bloß herum und trinken Bier. Plötzlich ertönt eine Melodie aus Mozarts "kleiner Nachtmusik" aus einem Lautsprecher an der Haltestelle. "Was ist jetzt los?", fragt ein älterer Mann.

"Mit Schlager könnten sie hier alle vertreiben. Dann wäre der Bahnhofsplatz leer", findet Stefan (26). Er spielt damit auf die Vermutung an, dass die MVG die Musik angeblich auch spielt, um hier die Obdachlosen und die Punks zu vertreiben, was sie aber bestreitet. Gegen Klassik hat der Student allerdings nichts.

Der 31-jährige "Olle" aus Mombach ist einer der obdachlosen Punker. "Die Aktion ist unverschämt, aber ich habe nichts gegen klassische Musik. Sie beruhigt mich sogar." Auch seinen Kumpels macht das nichts aus. Um "Olle" zu vergraulen, müsste schon Hip Hop aus dem Lautsprecher dröhnen, verrät er.

Monika Bauer (67) empfindet die Musik zwar als angenehm, die angeblichen Motive der MVG allerdings nicht gut: "Es ist eine schöne Idee, aber es sollte doch niemand von hier vertrieben werden." Doris Z. (52) sieht es ähnlich: "Jeder denkt doch, dass man damit die Obdachlosen vertreiben will. Aber das kann man nicht machen. Wo sollen sie denn hin?" Die Musik selbst findet sie gut, zumal sie nicht besonders laut ist. Wer nicht direkt an der Haltestelle sitzt oder steht, bekommt sie gar nicht mit.

Ankje Ott (52) lauscht gerne den Klängen von Mozart und Co., sie findet die Idee toll. "Ich ertrage so ziemlich alles. Mit der Klassik ist es angenehm, und bei anderer Musik wäre es mir vermutlich einfach egal."

Fastnachtshits sind nicht angesagt

Bei einer Umfrage der MRZ, was Passanten keinesfalls hören wollten, sind sich viele einig: "Fastnachtslieder", sagten übereinstimmend gleich mehrere Personen unterschiedlichen Alters. Christa Wollstädter (55) aus Mainz: "Ich mag zwar die typischen Fastnachtslieder, aber nur in der fünften Jahreszeit. Mit Liedern wie ,Am Rosenmontag bin ich geboren' könnten sie mich an der Bushaltestelle vertreiben."

Jasmin Steinhauer (18) empfindet die Musik als störend, gerade wenn man sich unterhalten will. Verscheuchen lässt sie sich allerdings mit Mozart & Co. nicht. "Schlager und Volksmusik würden mich vertreiben. Oder Fastnachtsmusik, wenn nicht grade Fastnacht ist."

Einige Leute schenken der Musik keine große Beachtung. "Ich warte ja nur ein paar Minuten auf den Bus, da ist es mir egal, ob und welche Musik gespielt wird", sagt Laura Hakenbeck (22), "Ich bin kein großer Fan von Heavy Metal. Schlager ist auch nicht so meins, aber das kann man mal über sich ergehen lassen."

Anders geht es Bettina (36). Sie ist Mutter von zwei Kindern, die sie im Auge behalten muss und kann beim Warten auf den Bus keine Musik gebrauchen: "Metal und Schlager sind grenzwertig, und bei Techno hört's bei mir auf."

Viele zeigen sich eher unbeeindruckt. Matthias Zilles aus Trier findet die Idee "ganz okay". Dem Studenten ist die Musik kaum aufgefallen. Wenn man ihn tatsächlich von der Haltestelle vertreiben wollte, müsste man aggressivere Musik wählen: "Techno Beats und Schlager vielleicht".

Den meisten Wartenden geht es ähnlich. Die klassischen Klänge sind mal was anderes, aber um sie tatsächlich zu "vertreiben", wäre deutlich anstrengendere und lautere Musik nötig. Schließlich sitzt man nicht zum Spaß an der Haltestelle. Armin Thomas, Ida Schelenz und Regina Brasowski