Musizieren mit dem Weltstar Justus Frantz

Dieser Workshop hat Tradition: Seit Jahren bringen Justus Frantz und seine "Philharmonie der Nationen" Mainzer Jungmusikern Finessen bei. Am Freitag ist das Abschlusskonzert.

Pianist und Orchesterleiter Justus Frantz hat Spaß an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er wird noch bis Freitag gemeinsam mit der Philharmonie der Nationen den Workshop "Kinder musizieren mit Justus Frantz" auf dem Gelände der Schott AG leiten und betreuen.

Foto: Schott AG

Mainz – Die jungen Musiker wechseln nervöse Blicke. Einige von ihnen waren bereits im vergangenen Jahr mit dabei, für andere ist es das erste Mal.

Noch wissen sie nicht, was auf sie zukommt, beim Klassik-Workshop "Kinder musizieren mit Justus Frantz". Unerfahren ist aber keiner von ihnen: Alle haben mindestens drei Jahre Instrumentalunterricht hinter sich und die meisten kamen mit ihren eigenen Instrumenten.

"Diese Woche wird eine einzigartige musikalische Erfahrung", begrüßte Justus Frantz die Teilnehmer auf dem Gelände der Schott AG. Zwischen 120 Kindern und Jugendlichen aus Mainz und Umgebung sitzen professionelle Musiker aus der "Philharmonie der Nationen", einem internationalen Orchester unter Frantz' Leitung.

Gemeinsam wird nun fünf Tage lang musiziert, was das Zeug hält. Denn am Freitagabend werden Kinder und Profis ein gemeinsames Konzert spielen. Nach Instrumenten unterteilt machen sich die Jungmusiker nun an die Arbeit. Begleitet werden sie von Musikern der Philharmonie.

"Die Arbeit mit Kindern macht mir großen Spaß", erzählt Mascha Korf, die seit 2006 als Pianistin in Frantz' Orchester spielt. Die Russin hat ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht und wirkt seit dem ersten Workshop als Betreuerin mit.

In Mascha Korfs Gruppe sind etwa zehn junge Mainzer Pianisten, die in dieser Woche mit ihr üben. Eine von ihnen ist Stephanie (17). Sie ist schon zum vierten Mal dabei und für die jüngeren Teilnehmer eine Art Lehrerin: "Sobald bei mir die Noten sitzen, helfe ich den Anderen."

Stephanie spielt bereits seit dem Kindergarten Klavier und nach zwölf Jahren Bühnenerfahrung bereiten ihr öffentliche Auftritte, wie etwa das große Abschlusskonzert, keine Probleme mehr: "Wenn ich Lampenfieber habe, dann eher vor kleinen Gruppen, etwa vor meiner Klasse." Manchmal träume sie davon, professionell Klavier zu spielen, erzählt Stephanie, doch zuerst wolle sie eine Ausbildung machen.

Im nächsten Raum warten der 13-jährige Patrick und sein Kontrabass noch auf einen Musiker des Orchesters. Patrick spielt auch Klavier, doch dass er seinen Bass dabei hat, kommt der Gruppe zugute: Er ist der einzige Kontrabassist. "Das stört mich nicht. Ich hätte auch zur Klavier-Gruppe gehen können, aber Kontrabass macht mir einfach mehr Spaß."

Der Gruppe der Violinisten stattet Justus Frantz direkt einen Besuch ab. Um ihr Können zu beweisen, spielen sie Edvard Griegs "Morgenstimmung". Noch klingt es etwas holprig, doch das werde sich bis zum Ende der Woche geändert haben, ist sich Chefdirigent Justus Frantz sicher. Schon zum zehnten Mal findet sein Workshop dieses Jahr statt. Seit dem ersten Mal im Jahr 2006 zählte er 1300 Teilnehmer. Zu den Konzerten kamen bisher fast 30 000 Besucher.

Frantz möchte Kindern und Jugendlichen Freude an klassischer Musik vermitteln, ihm geht es nicht darum, nur herausragende Talente zu finden. Für die Teilnahme sei es egal, ob ein Kind Privatstunden bekommt, auf eine Musikschule geht oder bloß eine Bläserklasse besucht. Sie sollen ihre musikalischen Fähigkeiten kennenlernen und gemeinsam kreativ werden. Dafür muss man nicht der nächste Mozart sein. Ida Schelenz

Das Abschlusskonzert des Workshops findet am Freitag, 10. August, um 19 Uhr auf der Rheinpromenade (Höhe Hotel Hyatt) statt. Der Eintritt ist frei.