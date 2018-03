Mombacher Tüftler bringt alte Enten neu auf Trab

"Enten-Kult" heißt der Betrieb von Markus Kestner. Der Tüftler betreut rund 250 Kunden. Das Problem: Er liegt knapp innerhalb der ab Januar neu eingerichteten Umweltzone.

Ein Blick in den Hof der Kfz-Werkstatt "Entenkult" : Inhaber und Tüftler Markus Kestner (links) sitzt als Beifahrer bei seinem Kunden Jens Ackermann in einer grünen Lomax.

Foto: Bernd Eßling

Mombach – Eigentlich heißt dieses Auto Citroen 2 CV, doch wegen seiner eigentümlichen Form ist es überall nur als "Ente" bekannt. Dieses Kultauto wurde mehr als 40 Jahre produziert, von 1948 bis 1990.

Doch auch lange nachdem die letzte Ente vom Fließband gehüpft ist, geht der Hype um diesen Kleinwagen weiter. Dafür sorgen schon Tüftler wie Markus Kestner, der mit seinem Ein-Mann-Betrieb "Enten-Kult" im Mombacher Gewerbegebiet rund 250 Kunden im gesamten Rhein-Main-Gebiet betreut. Restauration, Konservierung oder Motorüberholung stehen in seiner Werkstatt auf dem Programm.

Einer seiner Kunden ist der Kostheimer Jens Ackermann, der mit einem ganz eigentümlichen Vehikel angerollt kommt: einer dreirädrigen, offenen englischen "Lomax". Unter dem 1995 gebauten Fiberglasaufsatz in "English Racing Green" versteckt sich ein 30 PS starker Entenmotor. "Diese ,Kit Cars', also Bausatzautos, haben in England eine lange Tradition", berichtet Ackermann. "Das Design orientiert sich am legendären Morgan ThreeWheeler aus den 30er-Jahren." Mit bis zu 140 Stundenkilometern kann der Kostheimer über die Straßen heizen. Etwa 3000 solcher Fahrzeuge gibt es weltweit, davon rund 200 in Deutschland. Eine Besonderheit: Das Kühlgebläse des Motors wurde vorher entfernt, die Lomax wird nur durch den Fahrtwind gekühlt. Übrigens darf man in England eine Lomax bereits mit einem Motorradführerschein fahren, entsprechend niedriger als in Deutschland ist auch die zu zahlende Steuer.

Dass die Lomax kein normales Auto ist, wird bei der MRZ-Probefahrt schnell deutlich. Schon beim Einsteigen holt man sich fast einen Bandscheibenvorfall, so niedrig sitzt man über dem Asphalt. Der Motor macht einen satten Sound, und schon bei 50 Stundenkilometern bläst einem der Fahrtwind ordentlich ins Gesicht. Selbstredend spürt man jedes Schlagloch, so niedrig wie man sitzt. Und in Mainz gibt es viele Schlaglöcher.

Ackermann kaufte seine Lomax übrigens im Dezember 2010 bei einem Autoliebhaber in Wertheim am Main und ließ sie im März 2011 nach Mainz überführen. Die Erstzulassung ist aus dem Jahr 2000, der Entenmotor vermutlich Ende der 80er-Jahre gebaut. "So genau werden wir das wohl nie erfahren", sagt Ackermann. "Denn die Lomax hat eine neue Fahrgestellnummer." Auffallend ist die große Aufmerksamkeit, die man mit diesem Gefährt erregt. Nahezu an jeder Ampel wird man angesprochen. Schnell gerät man mit weiteren Auto- und Oldtimerfreunden ins Fachsimpeln.

Hoffen auf die Ausnahmegenehmigung

Ansonsten prägen im Mombacher Werkstatthof "normale" Enten aller Altersklassen das Bild. Enten hätten viele Besonderheiten, verrät Kestner. Etwa, dass keine normale Bremsflüssigkeit, sondern ein spezielles Enten-Öl verwendet wird. Ersatzteile zu bekommen sei dagegen kein Problem, da immer noch sehr viele Enten auf Deuschlands Straßen rollen.

Im kommenden Jahr könnte Kestner allerdings Schwierigkeiten bekommen, falls er keine Ausnahmegenehmigung für die Mainzer Umweltzone erhält. Denn seine Mombacher Werkstatt im Industriegebiet liegt knapp innerhalb der ab Januar 2013 neu eingerichteten Umweltzone. Kaum einer seiner Kunden sei wohl bereit, für 1250 Euro mit einem Kat nachzurüsten, um nur mal eine Kleinigkeit bei ihm reparieren zu lassen. "Ich verliere Kunden, die nur mal einen Ölwechsel machen wollen", versichert Kestner. "Ohne Ausnahmegenehmigung müsste ich umziehen." Das letzte Wort hat nun das Mainzer Umweltamt. Oliver Gehrig

Umweltzone für Mainz kommt im Februar: Im Februar 2013 will die Stadt Mainz eine Umweltzone einführen, die gemeinsam mit der benachbarten hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden gilt. Mainz wird dann die erste Stadt in Rheinland-Pfalz sein, in der nur schadstoffarme Autos mit grüner Umweltplakette uneingeschränkt fahren dürfen. Die Umweltzone soll innerhalb des Autobahnrings um Mainz eingeführt werden. 35 000 Euro sollen für neue Verkehrsschilder, 25 000 Euro für eine Infokampagne ausgegeben werden. Nur 10 Prozent der 92 000 Mainzer Autos sind noch nicht für die Zone gerüstet. Alle Linienbusse fahren bereits schadstoffarm.