Möbel Martin eröffnet: Verkehrschaos soll ausbleiben

Mehr als 10.000 Besucher täglich erwartet Möbel Martin nach der Eröffnung am Mittwoch. Ordner sind bestellt, Parkplätze reichlich vorhanden und die Verkehrsüberwachung alarmiert.

Foto: Bernd Eßling

Mainz – Für die Eröffnung von Möbel Martin am Mittwoch rechnet die Polizei zwar durchaus mit Behinderungen, aber nicht mit einem Chaos wie etwa bei der Eröffnung der Coface Arena. "Dazu kommen die Leute ja nicht alle auf einmal", prognostiziert Günter Schneider, Leiter der zuständigen Polizeiinspektion Lerchenberg.

Ab 10 Uhr öffnet der Möbelmarkt im Wirtschaftspark Mainz Süd seine Pforten. In der Anfangszeit rechnet Möbel Martin mit mehr als 10.000 Besuchern täglich. Das Unternehmen stellt in der Anfangsphase 20 Ordner bereit, die den Verkehr regeln werden. "Wir erwarten kein Chaos", so Schneider. Inzwischen könne man ja auf Erfahrungen mit Großveranstaltungen auf dem Messegelände zurückgreifen. "Die erwarteten Verkehrszahlen müssen sich erst mal bestätigen". Auch für den "ruhenden" Verkehr erwartet er keine Probleme. "Niemand muss falsch parken. Es gibt genug Platz." Dennoch werde das Verkehrsüberwachungsamt ein Auge darauf haben.

Erreichbar ist Möbel Martin über die A 60, Ausfahrt Hechtsheim West und dann über die Ludwig-Erhard-Straße. Auf dem Möbel-Martin-Gelände stehen rund 1000 kostenlose Parkplätze bereit und weitere 1200 auf dem nur wenige hundert Meter entfernten Messegelände.

Für die Eröffnungsphase hat die Mainzer Verkehrsgesellschaft die Buslinie 76 eingerichtet Sie fährt die Strecke Mühldreieck über die Heuerstraße über die Florenz-Allee die Haltestelle Eindhovenstraße am nördlichen Kreisel an. Sie verkehrt anfangs bei Ankunft jeder Straßenbahn, später alle 15 bis 20 Minuten. Dieser Service, den Möbel Martin von der MVG erbeten hatte, verkehrt laut Michael Meier, zuständige für Vertrieb und Marketing bei der MVG, zunächst bis Ende September. "Danach müssen wir weiter sehen: Wie wird er angenommen? Zu viel? Zu wenig? Ende September werden wir uns dann erneut mit Möbel Martin zusammen setzen und beraten ob und wie wir die Linie weiter betreiben."

Ortsvorsteherin Ursula Groden-Kranich freut sich auf die Eröffnung. "Es ist von allen Seiten alles getan worden, um sie in geordneten Bahnen verlaufen zu lassen." Betrübt ist sie nur davon, dass die Eröffnung nun früher kam als erwartet und deshalb die Arbeiten an den Zufahrtsstraßen "auf den letzten Drücker" erfolgen mussten. "Das hätte man auch ein halbes Jahr vorher machen können." Jochen Dietz