Mode im Geist der Flower-Power-Zeit

Foto: Harry Erben

Monika Erben auf Bali in ihren eigenen Kreationen, die sie früher immer selbst präsentierte.

Foto: Harry Erben

Darin bewahrt sie etwa 500 eigene Modelle auf. Eine Sammlung kreativer Mode, die im Laufe der Zeit zusammenkam. Im vorigen Jahr durften etwa 20 Exponate nach Leipzig reisen, wo sie im GRASSI (Museum für angewandte Kunst) ausgestellt waren. Nun sind weitere Präsentationen in den Textilmuseen Krefeld und Heidelberg angedacht. Der Titel der Schau heißt "Fernweh hautnah" und trifft den Zeitgeist der Flower-Power-Jahre, in denen die Mode entstand. Er bezeichnet aber auch das Leben der Designerin.

Nach dem Modegrafik- Studium in Mannheim, Karlsruhe und München sowie Studienaufenthalten in Florenz und Paris wandte sie ihr Wissen um Kunst und Mode bei der Firma Quaisser in München an. Bald schuf sie dort eine eigene Kollektion für Kinder.

Als ihr Mann, der Kameramann Harry Erben, vom ZDF einen Ruf nach Singapur erhielt, folgte die Familie ihm bald nach. Manchmal hielt sich der Familienvater tagelang in den Kriegsgebieten von Vietnam auf. Kontakt zu halten war nicht möglich. Arbeit erschien ihr die beste Therapie gegen die Angst.

In Singapur fand sie eine Batikfabrik, die die Batiken auf Meterware aufbrachte. "Meine Idee war nun, zuerst die Modelle zu nähen und dann die Batikmotive aufzubringen", erklärt sie. So entwarf sie ihre eigenen Druckstöcke mit Blumen- und Bambusmotiven, die dann als Bordüre oder einzeln auf Wickelröcke mit passenden T Shirts oder Kleider punktuell aufgebracht wurden.

In Singapur ging's richtig los

"Die Wahl von Naturmaterialien wie Baumwolle und Rayon war mir dabei sehr wichtig." Bei 40 Grad und 90 Grad Luftfeuchtigkeit arbeitete sie mit batiktechnisch kundigen Malaien in der Fabrik und bald stellte sich der Erfolg ein.

Den Anstoß dazu gab die zufällige Begegnung ihres Mannes mit einer indischen Journalistin, die ein indisches männliches Model für das Magazin "Female" suchte. "Amüsiert erklärte er, dass er lieber hinter der Kamera steht, und lud die Journalistin ein, etwas über seine Sammlung asiatischen Silberschmucks zu schreiben", erzählt Monika Erben. "Als sie dann bei uns zu Hause meine Mode sah, war sie begeistert und brachte einen großen Bericht."

Bald erschien auch eine Würdigung in der Tageszeitung "The Straits Times". Das "Asia Magazin" schrieb 1977 in einer Titelgeschichte: "Wo immer Du eine weiße Ausländerin oder Touristin siehst, eine wird immer ein Set von Monika Erben tragen."

Von nun an wurde Erbens innovative Batikmode weltweit bekannt. Aus der Designerin wurde eine Businessfrau. Eine Chinesin und ein libanesisch-malaysischer Araber wurden ihre Geschäftspartner. "Leider musste ich bald die bittere Erfahrung machen, dass ich von den beiden betrogen wurde. Sie machten Raubkopien meiner Modelle und verkauften sie in großer Zahl. "Monika Erben wirkte nicht nur als Urheberin am Erfolg mit. Für alle Fotos, die ihr Mann von ihrer Mode machte, schlüpfte sie in die Kleider und war sein Model. "Auch die Kinder wirkten bei der Family-Show als Kleiderständer mit", lächelt sie.

Nach sieben Jahren wurde Harry Erben dann von Singapur abberufen und fand bald in Peking sein neues Arbeitsfeld. Ebenfalls dorthin begleitete ihn seine Familie für fünf Jahre. Inzwischen wurde die Batikfabrik in Singapur von der Regierung geschlossen. Nach Deutschland zurückgekehrt, fand die Familie in Nieder- Olm ihr Domizil. Hier frönte die Hauherrin ihrer zweiten Leidenschaft, dem Yoga. Bald hatte sie ein Studio im Haus eingerichtet und gab ihr fernöstliches Wissen weiter. "Aus meinen Kursen sind 20 Yogalehrerinnen hervorgegangen", erzählt sie stolz. Und bald entwarf die Kreative eine spezielle Yoga-Mode, die sie in Indien herstellen ließ.

Nun gibt sie hin und wieder noch Workshops und widmet die Zeit gerne ihrem Mann und ihren Enkeln. Und insgeheim hofft sie, dass sich auch in Rheinhessen eine Möglichkeit für eine Ausstellung findet. Roswitha Haub