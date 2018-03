Mittelalterliches Treiben am Rhein: Kindertheaterfest steht an

Ritter, Drachen, Burgfräulein – das Kindertheaterfestival verspricht all das und noch viel mehr. Die knapp 30 Vorstellungen sind zwischen dem 9. September und 7. Oktober an verschiedenen Spielorten in Mainz zu sehen.

Mainz – Ritter, Drachen, Burgfräulein – das Kindertheaterfestival verspricht all das und noch viel mehr.

Die knapp 30 Vorstellungen sind zwischen dem 9. September und 7. Oktober an verschiedenen Spielorten in Mainz zu sehen, unter anderem in den Kammerspielen, dem Unterhaus, dem Frankfurter Hof und dem KUZ. Bei der Festivaleröffnung am Sonntag, 9. September, verwandelt sich von 10 bis 17 Uhr die Malakoff-Terasse in einen mittelalterlichen Platz und bietet Familien ein abwechslungsreiches Programm. Kinder können eine Ritterrüstungen bauen, Drachenhandpuppen basteln oder ihr eigenes Wappen gestalten. So gerüstet, spricht nichts gegen die Teilnahme an dem geplanten Rittertunier.

Wer eine Pause braucht, kann sich im Vorlesezelt und im Schattentheater spannende Rittergeschichten anhören. Zur Stärkung zwischendurch können die Kinder sich dann "Arme Ritter" backen. Die Festivaleröffnung und alle Materialien sind kostenlos. Picknicktische werden bereitstehen, Verpflegung sollten Familien selbst mitbringen. Bei schlechtem Wetter findet das Fest in der Malakoff-Passage statt.

Für Kinder zwischen vier und sechs Jahren spielt um 11 Uhr das Theater Mario das Stück "Das hässliche Entlein" in den den Kammerspielen. Mario Klimek stellt Andersens Märchenklassiker mit seinen selbst gebauten Figuren als poetisches Figurentheater dar. In der etwa 45 Minütigen Spielzeit wird das Märchen originalgetreu aufgeführt. Von einer ahnungslosen Entenmutter ausgebrütet, wird das Schwanenküken wegen seines andersartigen Federkleides vom Entenhof vertrieben. Erst dank der Frühlingssonne, einer Schwanenfrau und der ganzen Überzeugungskraft der Kinder, erkennt das Entlein, dass es zu einem schönen Schwan herangereift ist.

Für die größeren Kinder, bis 12 Jahre, zeigt das Eppinger Figurentheater das Stück "Die Burg" um 15 Uhr in den Kammerspielen. Die Zuschauer werden in das tiefste Mittelalter, in das Jahr 1235 zurückgesetzt. Der reiche Lehnsherr Gerowin ist verzweifelt. Mehrmals wurde das Dorf zerstört und wieder aufgebaut. Da es seine Pflicht ist, das Land und die Menschen zu beschützen, braucht er einen sicheren Ort für alle: eine Burg. Doch wird die Burg rechtzeitig fertig und ist sie sicher genug? Das Eppinger Figurentheater möchte, fernab der klassischen Märchen, pädagogisches mit historischem Wissen vermitteln und so ältere Kinder 50 Minuten lang begeistern.

Karten für beide Theaterstücke kosten 7 Euro, der Vorverkauf läuft. (Mehr Infos zu Programm und Ticketverkauf: www.mainzer-kammerspiele.de und www.jugend-in-mainz.de).