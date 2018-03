"Mitläufer" wollen Fremden zur Seite stehen

Beistehen statt weggucken – Till Riebeling baut mit vielen Helfern die Initiative "Wir gehen mit" für Hilfsempfänger auf. Noch organisiert sich die Gruppe per Twitter und Mumble, aber der Schritt in die analoge Welt steht an.

Bei Till Riebeling laufen die Fäden für die "Mitläufer" zusammen. Freiwillige begleiten Kunden des Jobcenters als moralischer Beistand. Foto: Harry Braun

Mainz – Till Riebeling will etwas verändern. Genauso wie zahlreiche andere, die sich über das Nachrichtenportal Twitter zur Initiative "Mitläufer" zusammengefunden haben.

Mitläufer sind Menschen, die andere Menschen begleiten, wenn der Gang zum Jobcenter ansteht. Dabei geht es nicht darum, Empfängern von Hilfsleistungen die Verantwortung abzunehmen oder als Krawallschachteln das Arbeitsamt aufzumischen. Es geht darum, diejenigen, die sich laut Riebeling meist für ihre Hilfsbedürftigkeit schämen, nicht mit einem von ihnen oftmals als beängstigend empfundenen Verwaltungsapparat alleine zu lassen.

Die Initialzündung für den 28-Jährigen war ein Artikel von Johannes Ponader in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 4. Juli. Darin erklärt Ponader, Bundesgeschäftsführer der Piraten-Partei, seinen Rücktritt vom Amt – vom Arbeitsamt, wohlgemerkt. Der ehrenamtlich tätige Geschäftsführer bezog Arbeitslosengeld (ALG) II und berichtet im Text von seinen Erfahrungen mit dem Jobcenter, dem aus seiner Sicht erschreckenden Umgang mit dem Sozialgeheimnis und nebenbei auch davon, dass angeblich nur zwei Prozent der Jobcenterkunden in Begleitung kommen. "Wären es fünf bis zehn Prozent, könnten wir einpacken", zitiert er einen Insider.

Angestellte sind "Verbündete"

Ums "Einpacken" geht es Riebeling allerdings nicht, wenn er auch glaubt, dass das Machtgefälle zwischen den Angestellten und ihren Kunden groß ist. "Die Angestellten sind doch eigentlich Verbündete. Sie wollen ja auch, dass alles möglichst gut über die Bühne geht. Aber Hilfsempfänger sind in unserer Gesellschaft stigmatisiert und oftmals sehr verunsichert", sagt der gebürtige Berliner, der von älteren "Mitläufer"-Projekten beispielsweise in Köln und Duisburg weiß.

Momentan hängt die Gruppe noch ziemlich im Web fest. Man trifft sich per Mumble, eine Software für Sprachkonferenzen, zu virtuellen Sitzungen. Die Kommunikation läuft zu großen Teilen auf Twitter und Facebook. Gerade hier kann man schnell viele Menschen ansprechen, die modernes Netzwerken beherrschen, hier hat Riebeling die ersten Tweets auf der Suche nach Gleichgesinnten und willigen Mitläufern verschickt. Ob man jedoch viele Menschen trifft, die von der Aktion profitieren könnten, ist eher fraglich. Daher wird sich wohl bald ein "richtiger" eingetragener Verein gründen. Außerdem sollen Aushänge in Beratungsstellen folgen und Flyer verteilt werden.

Einen Kodex hat sich die Gruppe schon gegeben, der auf der Homepage abrufbar ist. Knapp gesagt geht es darum, stummer Begleiter zu sein und absolute Vertraulichkeit zu wahren. Bei Bedarf kann ein Gedächtnisprotokoll erstellt werden. Riebeling, der nebenbei auch im Peng-Verein aktiv ist, verweist auf das Sozialgesetzbuch: Generell darf jeder einen Beistand mitnehmen, allerdings wird alles, was der sagt so aufgefasst, als habe es der eigentliche Kunde gesagt. "Man kann also auch einiges kaputt machen und sollte daher vorsichtig sein. Es geht in erster Linie schlicht um moralischen Beistand", sagt er.

Mitlaufen ohne Missionierung

Wichtig ist den Mitläufern auch, dass es um gesellschaftliches Engagement geht und nicht um politisches, auch wenn einige der Linken oder den Piraten angehören. Bislang haben sich mehr als 70 Privatpersonen und Initiativen aus ganz Deutschland in eine Liste eingetragen, für das Rhein-Main-Gebiet klafft aber noch eine Lücke. Wer helfen möchte, schreibt sich einfach via Homepage in die öffentliche Mitläuferliste ein. Wer Hilfe sucht, sollte sich am besten unter wirgehenmit@gmail.com melden. Unter der Nummer 02052/9117399 kann man außerdem auf einem Anrufbeantworter seine Kontaktdaten hinterlassen.

Riebeling, der gerade sein Studium abgebrochen hat und demnächst eine Ausbildung in Frankfurt beginnt, gibt freimütig zu, dass das Thema für ihn noch sehr theoretisch ist. Die Initiative ist gerade noch im Aufbau, mitgelaufen ist er daher selber noch nicht und seine Erfahrungen als Kunde sind ziemlich spärlich. "Ich glaube aber, es ist ganz gut, mit unserem Sozialsystem in Kontakt zu kommen. Vielleicht auch, um über Alternativen nachzudenken." Bei seiner Suche nach Mitläufern hat er übrigens auch Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen und weitere Politiker angeschrieben. Reagiert habe bislang nur Bodo Ramelow von Die Linke. "Er hat geschrieben, dass er mitgehen würde, wenn ihm der Wahlkampf Zeit dafür lässt", sagt Riebeling. "Wir werden darauf zurückkommen." Alexandra Schröder

Mehr Infos gibt es auf www.wirgehenmit.org. Dort werden auch die Zugangsdaten für die Mumble-Konferenzen (mittwochs um 20.30 Uhr) veröffentlicht. Der Twitteraccount lautet @WirGehenMit, Hashtag Mitläufer.