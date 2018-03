Mit Tatort-Kommissar Dietmar Bär Platz eins geschafft

Das Gesicht auf dem Bild dürfte vielen bekannt vorkommen: Mit einem Porträt des "Tatort"-Kommissars Dietmar Bär hat der Binger Kunsterzieher Raimund Egbert-Giesen den ersten Platz beim Kulturpreis des Kreises Mainz-Bingen 2012 belegt.

Preisträger Raimund Egbert-Giesen mit seinem Porträt des Schauspielers Dietmar Bär – bekannt als Kommissar des Kölner Tatorts. Foto: privat

"Der Kulturpreis stößt bei der Bevölkerung immer wieder auf großes Interesse", sagte Landrat Claus Schick bei der Verleihung des diesjährigen Preises, der in der Sparte Bildende Kunst – Porträtzeichnung ausgeschrieben war. Von 36 Bewerbungen wurden 16 ausgewählt, die bis 30. Mai im Foyer der Kreisverwaltung zu sehen sind.

Den olympischen Gedanken "Dabei sein ist alles" stellte Schick der Ehrung der Preisträger voran und dankte zunächst allen Teilnehmern. Die Bilder von Henrike Franz aus Ingelheim wurden mit dem 3. Preis und von Ellen Steger aus Oberdiebach mit dem 2. Preis bedacht. Hauptpreisträger Egbert-Giesen nannte seine spezielle Affinität zum Porträt als Grund für die Mitwirkung am Wettbewerb. Der gebürtige Rheinländer studierte zunächst Katholische Theologie und Pädagogik, dann wandte er sich an der Kunsthochschule Leipzig der Malerei und Grafik zu. Seine Lehrer waren keine geringeren als Neo Rauch und Professor Rolf Kuhrt, dessen Meisterschüler er für drei Jahre sein durfte.

Seit 2005 lebt der Künstler in Bingen, machte nach dem Referendariat das 2. Staatsexamen und ist nun Studienrat und Kunsterzieher an der dortigen IGS. Seit 1999 hatte er Einzelausstellungen und wirkte an Gruppenausstellungen mit. Dies beispielsweise in der Orangerie des Schlosses Brühl und im Grafikmuseum Bad Steben.

Wo die zum Preis gehörende kleine Skulptur in seinem Heim ihren Platz findet, weiß der Gewinner noch nicht. Seine Frau und die beiden Kinder haben da sicher eine Idee.

Das Siegerbild zeigt das Gesicht des bekannten Schauspielers nicht in Gänze, weil oben und unten die Konturen reizvoll verschwimmen. Die Gestaltungsmittel: Aquarell und Bleistift. Sofort erkennt der Betrachter die typischen Züge des Kölner Mimen, den Raimund Egbert-Giesen als Landsmann schätzt.

Für die fünfköpfige Jury erklärte Petra Stüber deren objektive und subjektive Befindlichkeiten bei der Auswahl. " Es war aber interessant, dass sich bei allen Kollegen die drei anonym eingereichten Siegerbilder sofort herauskristallisierten." Auch der Beirat der " Stiftung Kultur" sei einer Meinung mit der Jury gewesen.

Musikalisch gestaltetet wurde die Feierstunde von einer jungen Streichergruppe der Musikschule mit ihrer Lehrerin Katalin Szigeti. Roswitha Haub