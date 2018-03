Mit Stargeiger Daniel Hope geht's in den Musiksommer

Zehn Konzerte in sechs Räumen: Der Mainzer Musiksommer bietet auch in der 13. Auflage wieder ein volles Programm für die Ferienspielzeit von Ende Juli bis Mitte August. Die "13" ist dabei keine Unglückszahl – im Gegenteil, Peter Stieber und Martin Falk, die beim SWR für das Programm des Festivals verantwortlich sind, freuen sich unbändig.

Auf ihn darf man sich freuen: Geiger Daniel Hope. Foto: picture alliance / dpa

Und sie versichern: "Auch den 14., 15. und 16. Musiksommer wird es auf jeden Fall geben." Unterstützt werden sie in ihrer Zuversicht für die Mainzer Konzertreihe von der SWR-Landessenderdirektorin Simone Sanftenberg. Und auch die Mainzer Kulturdezernentin Marianne Grosse versichert: "Den Musiksommer wird es auch weiterhin geben. Das Festival ist viel zu wichtig für Mainz und die Umgebung, um es den Sparzwängen zu opfern."

Und schließlich bietet der Musiksommer eine einmalige Verbindung von Architektur-Erlebnis und klassischer Musik, wie es schon das Motto verheißt. Das "klassisch" darf man aber beim Musiksommer nicht zu eng fassen, auch das hat Tradition. Genauso wie das Programm junge Talente und etablierte Weltstars verbindet, so finden sich auch Entdeckungen aus dem Archiv und Unterhaltendes aus der Gegenwart neben dem bekannten Kernrepertoire. Vor allem viel Alte Musik ist wieder dabei: Barockmusik erklingt nicht nur im Eröffnungskonzert, das traditionell im Dom stattfindet und in diesem Jahr das allerletzte Konzert von Domkapellmeister Mathias Breitschaft ist, bevor er vier Tage später in den Ruhestand entlassen wird. Auch in der Mitte des kleinen Festivals konzentriert sich noch einmal die Musik des 16. und 18. Jahrhundert, vor allem in der kleinen Kapelle St. Antonius. Die "Hamburger Ratsmusik" gastiert dort mit einem Programm, das das Jubiläum von Friedrich II. aufnimmt und zeitgenössische Musik um Bachs "Musicalisches Opfer", das er für den Preußenkönig komponierte, gruppiert. Stefan Temmingh wird dort auf der Blockflöte die spezielle Musizierpraxis der "broken melody" vorstellen.

Ein echter Höhepunkt wird ohne Zweifel das Gastspiel des Violinisten Daniel Hope, der mit Sebastian Knauer im Frankfurter Hof romantische Musik aus dem Umfeld des Geigers und Brahmsfreundes Joseph Joachim spielt. Und auch der junge Pianist Kit Armstrong verspricht mit seinem Klavierrecital in Schloss Waldthausen ein Highlight zu werden. Die Räume des Schlosses werden auch ein ganz gegensätzliches Programm beherbergen: Mercedes Hernández verbindet dort zusammen mit dem United Continuo Ensemble in einer "Fiesta Espanola" modernen Flamenco mit barocker Musik aus der vielfältigen Tradition Spaniens. In eine ganz andere Ecke Europas entführt dagegen das Heinavanker-Vokalensemble. Das estnische A-Cappella-Sextett singt in der Augustinerkirche sehr alte – spätmittelalterliche – geistliche Vokalmusik ihrer Heimat. Im gleichen Raum mit seiner stimmenfreundlichen Akustik wird sich Dorothe Mields mit der Gambistin Hille Perl und dem Lautenisten Lee Santana der "Loves Alchemy" widmen und englische Gedicht- und Kompositionstraditionen des Post-Elisabethanismus zeigen.

Im engeren Sinne wirklich klassisch dagegen bleibt das Asasello-Streichquartett mit Mozart und Beethoven in St. Antonius. Den Abschluss des Mainzer Musiksommers macht schließlich die ungewöhnliche Kombination Saxofonquartett mit Akkordeon im Kreuzgang von St. Stephan – als Freiluftkonzert übrigens die einzige Aufführung, die der SWR nicht aufnimmt und später im Radio überträgt. "Und singen werden die fünf auch noch", verspricht Peter Stieber von der Landesmusikredation, der bei der Vorstellung des Pogramms aus dem Schwärmen gar nicht herauskommt, strahlend. mad