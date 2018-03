Mit gedämpfter Freude: Juwi weiht Neubau ein

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge hat Juwi am Samstag sein neues Zentralgebäude nach nur einem Jahr Bauzeit eingeweiht. Mehr als 5000 Gäste kamen zum "Energie-Erlebnis-Tag".

Mehrere Hundert Gäste lauschen in der neuen Juwi-Kantine Bundesumweltminister Peter Altmaier. Foto: Juwi

Bundesumweltminister Peter Altmaier (links) gratuliert den beiden Juwi-Gründer Fred Jung (Mitte) und Matthias Willenbacher zum energieeffizienten Neubau. Foto: Juwi

Die Freude darüber, dass der 130 Meter lange und 52 Meter breite viergeschossige Holzskelettbau in nur knapp einem Jahr Bauzeit nun steht, ist bei den Firmengründern Fred Jung und Matthias Willenbacher gedämpft: Zum ersten Mal in seiner 16-jährigen Firmengeschichte stehen bei dem Erfolgsunternehmen circa 150 Arbeitsplätze auf der Kippe. Grund dafür sind die seit Juni stark gekürzten Solarstrom-Vergütungen und die damit einhergehende Entscheidung Juwis, keine Solarstrom-Dachanlagen mehr zu bauen. Bundesumweltminister Peter Altmaier, der zur offiziellen Einweihung des Gebäudes eigens aus Berlin angereist war, versprach, „jeden vernünftigen Vorschlag Juwis mit meinem Team in Berlin zu diskutieren.“ Insgesamt waren nach Juwi-Angaben mehr als 5000 Gäste beim "Energie-Erlebnis-Tag". Antoinette Malkewitz