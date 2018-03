Mit dem Tod auf Du und Du

Die zwölfjährige Reni begegnet dem Tod. Plötzlich spricht er sie an in einer Abstellkammer ihrer Schule, wo zu allem Überfluss auch noch dieses staubige Gerippe herumsteht. "Du glaubst anscheinend, das Skelett hier sei ich, der Tod, oder?"

Die Ex-Fernsehmoderatorin Elftraud von Kalckreuth am Lieblingsort ihrer Protagonistin Reni, dem Mainzer Volkspark.

Foto: Bernd Eßling

Was das angeht, ist der Tod empfindlich. "Nein, nein, ich weiß natürlich, dass du das Skelett hier nicht bist. Alles klar." Reni flüchtet, sie ist völlig durch den Wind. Doch der Gedanke an die Stimme lässt sie nicht los. Sie kehrt zurück, und es entwickelt sich eine ganz besondere Beziehung zwischen dem Mädchen und dem Tod.

"Der Tod ist bei jedem Entstehen schon mit dabei", sagt Elftraud von Kalckreuth. Dass die Menschen Angst vor ihm haben, hat sie in ihrem Leben zur Genüge erfahren. "Aber die Antwort darauf kann nicht sein, dass wir uns dem Tod entziehen."

Auch Jugendlichen sei der Tod als Thema zuzumuten, meint Kalckreuth. Und genau das tut sie in ihrem Buch "Reni und ihr seltsamer Freund", das für Leser ab zwölf Jahre gedacht ist. Hier schildert die Autorin eine ausgesprochen persönliche Begegnung mit dem Tod. Sehr kenntnisreich, erstaunlich leichtfüßig und mit leisem Humor erzählt sie eine seltsame Geschichte: Auf der einen Seite steht Reni. Sie hat viele Fragen und breitet allerlei alltägliche Nöte vor ihrem neuen Freund aus. Ihr gegenüber schwebt körperlos der Tod. Er berichtet, wie die Menschen über die Jahrtausende mit ihm umgingen, wie sie ihn in Rituale kleideten, zum Schreckgespenst machten, zum Befreier, zum Sensenmann. Im Dialog entfaltet sich eine Kulturgeschichte des Todes und die Geschichte eines Mädchens.

Von Kalckreuth ist zum Gespräch über ihr Buch in den Volkspark gekommen, denn hier findet sich der Lieblingsort ihrer Protagonistin Reni: Fünf Eiben stehen im Kreis auf einer Wiese. "Drin ist es wie in einem sehr großen, hohen, luftigen Zimmer, und auf der einen Seite kann ich runter auf den Rhein schauen", erzählt Reni dem Tod. An diesem Ort kann das Mädchen sich ungestört mit ihm Freund unterhalten. Und beim Spaziergang jenseits der Eiben unterhält sich auch die Autorin.

Viele Menschen kennen "Elfi" von Kalckreuth noch aus ihrer Zeit beim ZDF. Auf dem Lerchenberg arbeitete sie unter anderem als Moderatorin und Redakteurin. Sogar in einer Edgar-Wallace-Verfilmung spielte sie mit. "Ich habe immer wieder ein neues Leben angefangen, mit neuen Inhalten, neuen Gesetzen", meint sie.

1937 in Breslau geboren, kam sie als Flüchtlingskind in den Westen. "In Mainz habe ich meine ersten Wurzeln geschlagen."

Was viele nicht wissen: Von Kalckreuth studierte vor ihrer Zeit beim ZDF Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte. Und nach dem Fernsehen zog es sie noch mal an die Uni. Ab 1998 standen Existenzanalyse und Logotherapie auf dem Programm. Bis heute engagiert sie sich in der Hospizbewegung. "Ich bilde Hospizhelfer aus, gebe Seminare für Pflegerinnen und Krankenschwestern." Daneben führt von Kalckreuth eine Praxis und hat mit "Reni und ihr seltsamer Freund" nun ihr achtes Buch herausgebracht.

Nach Ruhestand hört sich das nicht an, auch wenn die 74-Jährige im Gespräch die Ruhe selbst ist. Für sie scheint der Tod wenig Schreckliches zu haben. "Früher dachte ich, ich werde 36 Jahre, nicht älter. Das war, als hätte eine Wahrsagerin mir das eingeflüstert." Heute sagt sie: "Es ist ein Gnade, alt zu werden. Ich bin für jedes Jahr dankbar."

Selbst die Sterbebegleitung sieht sie nicht als Last. "Das ist nicht immer nur traurig. Ich habe manchmal so viel gelacht. Die Sterbenden legen doch ihren Humor, ihren Witz nicht ab."

Diese Stimmung spiegelt sich im Buch. Von Kalckreuth führt ihre Leser zu den römischen Gräbern im Volkspark, zu den Pyramiden, zum chinesischen Kaiser Qin, den die Angst vor dem Tod in den Wahnsinn trieb. Sie erzählt von Abschiedritualen, von verschiedensten Jenseitsvorstellungen und von der Evolution.

Der Autorin gelingt ein großes Kunststück: Sie macht Lust auf mehr Wissen über den Tod. Dabei gleitet sie nie ins Esoterische ab, nie wird sie dogmatisch. Der Atheist fühlt sich durch ihre Geschichte genauso angesprochen wie der Christ oder der Moslem.

"Ich mag es, Menschen Wege zu eröffnen, anstatt Wegweiser aufzustellen", sagt sie dazu. Sie ist überzeugt: "Wenn es einen Gott gibt, hat jeder seinen eigenen Weg zu ihm."

Im Volkspark ist der Frühling ausgebrochen, die Natur lebt auf. Nach dem Spaziergang mit Elftraud von Kalckreuth ist das irgendwie kein Widerspruch mehr: dieser Frühling, das Mädchen und der Tod. Reni sagt zum Abschied einfach: "Mach's gut, du Tod!" Das ist genau der richtige Ton. Gerd Blase

Elftraud von Kalckreuth: "Reni und ihr seltsamer Freund", Leinpfad Verlag, 232 S., 76 Farbfotos, 18,90 Euro