Mit dem Bus direkt zum neuen Möbelhaus

Aus unserem Archiv

Mainz

Das neue Möbelhaus in Hechtsheim soll auch mit dem Bus gut erreichbar sein: Pünktlich zur Eröffnung von Möbel Martin am Mittwoch, 15. August, startet ein Buspendelverkehr zwischen der Straßenbahnhaltestelle "Mühldreieck" und der neuen Haltestelle am Verkehrskreisel direkt am Möbelhaus.