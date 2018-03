Misstrauensantrag gegen Ministerpräsident Kurt Beck gescheitert

Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck hat einen Misstrauensantrag wegen der Nürburgring-Pleite überstanden und bleibt im Amt. Die CDU-Opposition scheiterte am Donnerstag im Landtag in Mainz mit dem Versuch, Deutschlands dienstältesten Regierungschef abzuwählen.

Der Ministerpräsident des Landes Rheinland- Pfalz, Kurt Beck (SPD, 2. v.l. ), stimmt am Donnerstag (30. 08. 2012) im Landtag in Mainz ab. Foto: dpa

59 Abgeordnete stimmten gegen den Misstrauensantrag, 41 dafür. Die Fraktionen von SPD und Grünen haben zusammen 60 Abgeordnete, eine Grünen-Abgeordnete fehlte aus privaten Gründen. Die CDU hat 41 Parlamentarier. Damit haben rechnerisch so viele Abgeordnete Beck das Vertrauen ausgesprochen wie von SPD und Grünen anwesend waren. Beck hätte zurücktreten müssen, wenn ihm mindestens 51 Abgeordnete das Vertrauen entzogen hätten.

Die CDU wollte den 63-Jährigen wegen der Nürburgring-Misere des Amtes entheben. Die frühere SPD-Alleinregierung hatte vor einigen Jahren rund 330 Millionen Euro in den Ausbau der weltbekannten Rennstrecke gesteckt, um mehr Besucher in die strukturschwache Eifel zu locken. Der Freizeitpark gilt als überdimensioniert. Die nahezu landeseigene Nürburgring GmbH meldete vor mehreren Wochen Insolvenz an. Beck hatte sich Anfang August für Fehler entschuldigt, einen Rücktritt aber abgelehnt. dpa