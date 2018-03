Millionen für Ganztagsschulen gut angelegt

Kreisgebiet – Der Landkreises Mainz-Bingen hat in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau seiner Schulen zu Ganztagsschulen investiert. Mittlerweile bieten nahezu alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Ganztagsunterricht an. Landrat Klaus Schick sagt mit einigem Stolz, dass der Kreis seit dem Jahr 2000 rund 121 Millionen Euro in die 16 Schulen seiner Trägerschaft investiert hat.

Kreisgebiet – Der Landkreises Mainz-Bingen hat in den vergangenen Jahren massiv in den Ausbau seiner Schulen zu Ganztagsschulen investiert. Mittlerweile bieten nahezu alle Schulen in Trägerschaft des Kreises Ganztagsunterricht an. Landrat Klaus Schick sagt mit einigem Stolz, dass der Kreis seit dem Jahr 2000 rund 121 Millionen Euro in die 16 Schulen seiner Trägerschaft investiert hat. Für Ganztagseinrichtungen wie Mensen oder zusätzliche Räumen und Ausstattung seit 2004 sind es immerhin 24 Millionen Euro.

Jährlich 20 Millionen für Schulen

Und der Investitionsbedarf bleibt hoch, denn auch die Schülerzahlen bleiben konstant oder steigen noch leicht. Claus Schick: "Wir werden in den nächsten drei bis fünf Jahren jährlich noch einmal rund 15 bis 20 Millionen Euro für unsere Schulen in die Hand nehmen." Doch er findet auch kritische Worte, denn nicht alle Schulen zogen von Beginn an mit. So waren in Bingen die Eltern zwar dafür, die Lehrer aber sehr skeptisch in Sachen Ganztagsschule. Die Folge war, dass das damalige Sonderförderprogramm des Bundes mit 70-prozentigen Bar-Zuschüssen nicht genutzt werden konnte. Jetzt läuft zwar der Antrag auf Ganztagsbetrieb, aber die dann dafür erhältlichen Landeszuschüsse muss der Kreis erst mal selbst vorstrecken. Dennoch: "Wir sind von Oppenheim bis Bingen fast durch", freut sich Schick und fühlt sich durch die enorm hohen Schülermeldezahlen bei den Ganztagseinrichtungen bestätigt. Die Gymnasien in Ingelheim, Nieder-Olm und Oppenheim liefern starke Zahlen. Dort habe man aber auch viel investiert – etwa in neue Fachklassen mit Laboreinrichtungen in Oppenheim.

Finanzausstattung ist die Basis

Jetzt fehlen nur noch die berufsbildenden Schulen, die man aber ebenfalls mit Mensen ausrüsten will. Was die Ausstattung insgesamt anbelangt sei der Kreis Mainz-Bingen landesweit vorne. Dies natürlich auch dank der guten finanziellen Lage. Schick gibt zu: "Ohne dies ging das alles gar nicht." Die Investitionen in den Schulbereich haben auch dazu geführt, dass beispielsweise die Integrierte Gesamtschule in Sprendlingen sehr stark auch von Kindern aus dem Nachbarkreis Bad Kreuznach nachgefragt wird. Auch die IGS in Wörrstadt sei von Anfang an ein Magnet gewesen, und auch die IGS in Bretzenheim hat ein weites Einzugsgebiet.

Eine Spitzenposition wie im Schulbereich hat der Kreis Mainz-Bingen auch bei den Kindertagesstätten. Dort unterstütze man die Kommunen nach Kräften, sagt Schick und sagt: "Im Hinblick auf den Ausbau der Betreuungsplätze für die unter Dreijährigen sind wir landesweit Spitze." Schon 2012 habe seien 52 Prozent der Unter Dreijährigen in Kitas betreut, der Bund habe indes für 2013 nur mit 35 Prozent kalkuliert.

Kreisreform: Mit Alzey-Worms?

Wenn ein Kreis dank seiner starken Wirtschaft besser dasteht als die Nachbarn, gibt's mitunter Debatten um Ausgleichszahlungen. In Sachen Kreisreform wäre Schick persönlich für deutlich größere Kreise. Mainz-Bingen und Alzey-Worms könnte nach seiner persönlichen Auffassung ein solcher Zusammenschluss sein. Teile des Kreises Bad Kreuznach würde er auch noch dazunehmen, meint Schick.