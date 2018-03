Mehr Medaillen dank Facebook oder: Wenn Fans zur Motivation beitragen

Je aktiver ein Sportler auf Social-Media-Plattformen ist, umso größer ist die Motivation, die er aus dem Kontakt mit Fans ziehen kann. Das ist das Ergebnis einer Studie zu sozialen Medien und Spitzensport.

London im Olympiafieber. Foto: DPA

Mainz/London – Je aktiver ein Sportler auf Social-Media-Plattformen ist, umso größer ist die Motivation, die er aus dem dort entstehenden Kontakt mit seinen Fans herausziehen kann. Das ist das Ergebnis einer Pilotstudie zur Fragestellung, wie soziale Medien den Spitzensport verändern können.

Die Ergebnisse dieser Untersuchung des European Institute for Media Optimization (Berlin), die unter Leitung von Prof. Dr. Gregor Daschmann (Universität Mainz) von forum!-Marktforschung (Mainz) durchgeführt wurde, wurden jetzt im Rahmen der Olympischen Spiele im Deutschen Haus in London präsentiert. Nach den Sommerspielen soll die Studie mit allen deutschen Olympiateilnehmern durchgeführt werden. In einer repräsentativen Befragung werden die Athleten zu einer Online-Befragung eingeladen. Erhoben werden unter anderem die Social Media-Nutzung sowie das Fan-Bild und die wahrgenommene Motivation der Sportler. Bislang gibt es weltweit keine vergleichbare Studie dieser Art. In der vorausgehenden Pilotstudie wurden schon einmal 45 Sportler befragt.

Die bisherigen Ergebnisse, die noch durch die "große" Studie bestätigt werden müssen, seien in ihrer Eindeutigkeit frappierend, sagt Daschmann, der den Zusammenhang von Online-Aktivität, Fankommunikation und Motivationserleben von Sportlern unter die Lupe genommen hat, weil neue Kommunikationsplattformen wie soziale Netzwerke, Weblogs oder Twitter Sportlern mittlerweile die Möglichkeit geben, ohne den Umweg über die klassischen Massenmedien ihre Fankontakte direkt aufzubauen und zu pflegen.

Der Mainzer Wissenschaftler rät jedem Sportler dazu, sich auf Social-Media-Plattformen wie Facebook und Twitter zu engagieren. "Spitzensport bedeutet jeden Tag aufs Neue strenge Selbstdisziplin und harten Trainingsalltag. Wer sich da besser motivieren kann, hat einen leichten Wettbewerbsvorteil. Die positiven Reaktionen und Kommentare der Fans auf den Social-Media-Seiten geben einem Sportler quasi bei jedem Frühstück kleine psychologische Körner, die ihm ein wenig helfen", so Daschmann.

Sportler, die Social Media wirklich interaktiv nutzen, seien in ihrer Kommunikation deutlich fan-orientierter, hätten eine wesentlich klarere Vorstellung von ihren Fans und fühlten sich durch die Fans wesentlich stärker motiviert. Es ist denkbar, dass sie aus diesem Motivationsvorsprung, insbesondere in Randsportarten, Wettbewerbsvorteile ziehen können.

Bestätigt wurde das vom deutschen Weitspringer Christian Reif, der insbesondere Facebook aktiv nutzt. "Social Media bieten Sportlern ein unglaublich großes Potenzial. Ich verbringe viel Zeit damit, weil ich viel Kraft aus den Reaktionen der Fans schöpfe", erklärte der ehemalige Europameister, der zugibt, die Fans zu brauchen, um Höchstleistungen zu erreichen. ih