Mehr Gewalt gegen Polizisten in Rheinland-Pfalz

Ein betrunkener und randalierender Kneipengast hat in der Nacht in Worms Polizisten angegriffen. Der Fall ist einer von vielen: Gewalt gegen Beamte nimmt zu.

In vielen Bundesländern nimmt die Gewalt gegen Polizisten zu. Foto: DPA (Archiv)

Mainz/Worms – Polizisten in Rheinland-Pfalz sehen sich zunehmend Angriffen und Beleidigungen ausgesetzt.

Die Fälle stiegen nach Zahlen des Innenministeriums in Mainz von 995 im Jahr 2010 auf 1115 im Jahr 2011. Dabei geht es um Widerstand gegen Polizisten, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Innenminister Roger Lewentz (SPD) betonte, Gewalt gegen Einsatzkräfte sei keine Bagatelle und werde mit aller Entschiedenheit verfolgt und geahndet.

Die Polizei erstellt hierüber seit 2010 ein eigenes Lagebild. Im Juni hatte Lewentz Fußballfans zur Europameisterschaft davor gewarnt, beim öffentlichen EM-Schauen gewaltsam gegen Polizisten vorzugehen. Auch andere Bundesländer verzeichnen einen Anstieg an Gewalt gegen Polizisten, wie eine dpa-Umfrage ergeben hat. Nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) wurden vergangenes Jahr mehr als 90 Prozent der Beamten bundesweit angegriffen oder beleidigt.

Genau dies passierte in der Nacht zum Mittwoch in Worms, wo ein Betrunkener in einer Gaststätte randalierte und auch die zu Hilfe gerufenen Polizisten angriff. Einer der Beamten wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Polizisten konnten den Mann demnach nur mit Mühe bändigen, fesseln und in Gewahrsam nehmen, und wurden dabei fortwährend beleidigt. Auch die Blutentnahme für einen Alkoholtest mussten sie mit Gewalt durchsetzen, hieß es in der Mitteilung.