Marktkeller soll bald "Marktgewölbe" heißen

Joachim Kettner ist der neue Betreiber des Marktkellers.

Foto: Martin Weis

Wiesbaden – In den Marktkeller soll neues Leben einziehen. Ab August werden in dem historischen Gemäuer unter dem Dernschen Gelände Hochzeiten und Jubiläen gefeiert oder Tagungen und Betriebsfeiern gehalten.

Sogar ein kurzer Weihnachtsmarkt unterhalb des Sternschnuppenmarktes scheint denkbar. Ein neuer Pächter will sich mit einem neuen Konzept an dem gebeutelten Objekt versuchen: Joachim Kettner, der auch schon das direkt über dem Marktkeller gelegene Café Restaurant Lumen betreibt.

Als erstes will er den Räumen einen neuen Namen und damit ein neues Image verpassen: Sie sollen künftig als "Marktgewölbe" firmieren. "In Wiesbaden weiß jeder, was der Marktkeller ist", sagt der 57-Jährige. Aber externe Kunden würden sich unter Keller etwas Muffiges, Düsteres und vor allem Unwirtliches vorstellen. Das passt nicht zu dem lebendigen Ort der Begegnung, den Kettner in dem denkmalgeschützten Sandsteingewölbe entstehen lassen will.

Die Schwächen des knapp 1300 Quadratmetern großen Raumes will er zur Stärke ummünzen: In der Mitte steht ein großer Pfeiler. Eine von allen einsehbare Bühne kann deshalb in den Raum nicht platziert werden, auch die Gäste können sich nie alle sehen. Kettner schweben deshalb verschiedene Zonen vor, in denen gegessen oder getanzt werden kann. Bis zu 700 Menschen sollen in dem Gewölbe Platz finden, je nach Personenzahl wird sich die Miete zwischen 700 und 1700 Euro bewegen. Erste Buchungen gibt es laut Kettner auch schon.

Auch die Stadt zeigt sich mit dem Konzept zufrieden. "Mit dieser Lösung haben wir ein für die Zukunft tragfähiges und kostendeckendes Nutzungskonzept gefunden", sagt Oberbürgermeister Helmut Müller (CDU). Große Renovierungsarbeiten plant Kettner vor der Eröffnung nicht mehr. "Ich will den Charme des Gewölbes erhalten", sagt er. Lediglich die Sanitäranlagen sollen aufgemöbelt und Verbesserungen im Brandschutz vorgenommen werden. Die erste Veranstaltung ist zum Weinfest geplant. Dann soll am Samstag- und am Sonntagabend unter dem Dernschen Gelände eine After-Wein-Party mit Livemusik gefeiert werden. Gesa Fritz