Mainz-Ingelheim: Per Rad durch Idylle

Freizeittipp, Erfrischung inklusive: Wer einmal mit dem Rad am Rhein entlang die 16 Kilometer von Mainz nach Ingelheim radelt, kommt in den Genuss einsamer, in urwüchsigem Auenwald gelegener Strandabschnitte, Obstfelder, romantischer Ausblicke in den Rheingau und idylischer Rastplätze, die immer wieder um Verweilen und Erfrischen einladen.

Mainz/Ingelheim – Er ist 1230 Kilometer lang, entspringt in den Schweizer Alpen und wurde nicht nur vom deutschen Romantiker Heinrich Heine sehnsuchtsvoll besungen – der Rhein. Der Hochsommer ist ideal, um sich aufs Fahrrads zu schwingen und die Schönheit dieses Flusses im Mainzer Umland zu erkunden.

Die Strecke zwischen Mombach und Ingelheim ist rund 16 Kilometer lang. Genau richtig für einen entspannten Nachmittagsausflug. Besonders schön ist es, wenn man sich etwas auf die Suche begibt und die eingefahrenen Radwege verlässt. Dann sind bereits kurz nach der Stadtgrenze ruhige Sandstrände zu finden. Schon hier kann man, fernab der städtischen Hektik die Füße ins Wasser halten. Bis man sich irgendwann wieder auf sein Fahrrad setzt und an Feldern und Obstbäumen entlang dem Flussverlauf weiter bis nach Ingelheim folgt.

1 Die Tour beginnt in Mombach. Hinter der Stadtgrenze in Richtung Budenheim nach der Autobahnüberführung zweigt ein als Radwanderweg markierter Wirtschaftsweg unter der Bahnlinie hindurch nach rechts ab. Diesem folgt man bis zum ersten Wegweiser. Dieser weist nach links, in Richtung Ingelheim.

Der Weg führt durch eine wild begrünte Kleingartenanlage. Bereits hier, spätestens wenn man dem ersten Trecker begegnet, der sich seinen Weg durch die hochgewachsenen Maisstauden bahnt, taucht man in ländliche Idylle ein.

Geradeaus durchquert man dann die gesamte Gartenanlage, bis sich der Weg gabelt. Dort biegt man nach rechts ab und erreicht nach wenigen Metern die naturgeschützte Auenlandschaft des Mombacher Unterfelds.

2 Folgt man dem asphaltierten Radweg, erreicht man erst am Budenheimer Isola-della-Scala-Platz wieder das Rheinufer. Das ist zwar schade, aber am Uferstreifen ist Naturschutzgebiet. Und das sollte man respektieren.

3 Dem markierten Pfad folgt man also bis zum "Kreuzerhof". An dem Reitverein vorbei geht es dann immer weiter am Rhein entlang bis zur ersten Rastmöglichkeit. Der "Kiosk am Rhein" liegt am "Isola-della- Scala-Platz" und bietet, was das Radlerherz an heißen Sommertagen begehrt – kühles Bier, Eis, Pommes und andere Kleinigkeiten. Ein Wermutstropfen ist das verschandelte Ambiente. Kiosk und Biergarten liegen direkt neben Hausgroßen Regenwasserspeichern der Chemischen Fabrik Budenheim.

5 Hat man sich auf dem Platz mit dem nach Urlaub klingenden Namen der norditalienischen Partnergemeinde von Budenheim gestärkt, geht es weiter nach Heidenfahrt. Nach ungefähr fünf Kilometern an Feldern entlang und durch den Auenwald erreicht man einen weiteren sehr schönen, am Rhein gelegenen Rastplatz. Hier gibt es durchgehend deutsche Küche und Eisbecher mit Blick aufs Wasser im Restaurant "Rheinterrassen Heidenfahrt". Auf dem Leinpfad begegnet man nicht nur Fahrradfahrern, sondern auch Walkern.

6 Auf diesem Streckenabschnitt kann man hin und wieder Wagemutige beobachten, die, bepackt mit Zelt und Schlafsack, durch den Rhein bis zur Insel Mariannenaue waten. Dieses Vorhaben ist wegen der unberechenbaren Strömung jedoch nicht zu empfehlen. Nach reichlich sechs Kilometern erreicht man den Ingelheimer Hafen. Schon hier kann man den Ausflugstag mit einem kühlen Bier direkt neben der Anlegestelle der Rheinfähre nach Oestrich-Winkel ausklingen lassen.

7 Nun kann man sich am Strand neben der Strandbad-Gaststätte von der Tour abkühlen. Die Gaststätte hat so lange geöffnet, bis der Letzte keinen Durst mehr hat. Gut gestärkt auf der Hochterrasse der Gaststätte bleibt nur noch die Frage der Rückfahrt. Wer jetzt müde ist, kann vom Ingelheimer Bahnhof den Zug zurück nach Mainz nehmen. Wer neben mehr sportlicher Betätigung noch etwas Abwechslung will, muss nicht lange suchen. Auch andere Wege führen zurück nach Mainz. Rebecca Cisielski/Julia Gräff