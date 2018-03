Mainzer Originale machen Geschichte

Mainz -Wenn der Farbenhändler "Johannes zur neuen Lade" vor historischer Kulisse im Landesmuseum aus dem wildbewegten 15. Jahrhundert erzählt, spüren die Zuhörer einen lebendigen Hauch der Geschichte. Im Originalkostüme von "Johannes", zu dessen Kunden Johannes Gutenberg gehörte, steckt der Historiker Dr. Elmar Rettinger. Er verkörperte gestern zusammen mit seinen Gästeführerkollegen, dem "Maler" Peter Seelmann und Madame Marie (Beate Heusel) die enge Zusammenarbeit mit dem Museum.

Auf die Anziehungskraft der "historischen Mainzer" setzen Landesmuseum und Mainz-Touristik. Sie sollen die Zahl der Führungen erhöhen.

Foto: Eßling

Das soll noch ausgebaut werden, sagte Gästeführer-Vorsitzender Werner Lütkemeier bei der Vorstellung der "Kulturspaziergänge 2012". Neu im Sommerprogramm ist die Möglichkeit, geführte Gästegruppen aus der Stadt ohne Anmeldung und Kosten ins Landesmuseum zu holen. Auch Direktorin Dr. Andrea Stockhammer möchte die gut ausgebildeten Führer als Bindeglied zwischen Stadt und Museum fördern, freut sich auf starken Andrang, wenn im Juni die Nazarener-Ausstellung läuft.

"Bei großen Ausstellungen in der Stadt gibt es auch besonders viele Stadt-Führungen," weiß Jürgen Schmidt. Der Geschäftsführer der Touristik Centrale Mainz (TCM) nenne als Beispiel das "Rizzi-Jahr" 2008. Damals gab es 5388 Führungen. 2011 belegt mit 5131 Rang zwei. Die Chancen stehen gut, dass 2012 noch besser wird. Der Gästeführerverband will mit seinem neuen Programm, einer Mischung aus bewährten Events ("In der Nacht sind alle Katzen grau") und neuen Elementen wie der dreistündigen Rad-Rundtour dazu beitragen.

Eine hohe Resonanz verspricht man sich von der Fahrt mit der alten "Elektrisch", einer Straßenbahn von 1950 zusammen mit Winzervorsitzender Sigrid Lemb-Becker durch die Neustadt, Gonsenheim und zum Bergvolk nach Finthen. Armin Seibert

Der Gästeführerverband hat 90 aktive Mitglieder, die nach den Bundesverbandsrichtlinien ausgebildet und zertifiziert sind. Info: www.touristik-mainz.de