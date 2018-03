Mainzer erforscht 2000 Jahre Klima in Nordeuropa

Alle sprechen vom Klimawandel und der vom Menschen verursachten Erwärmung – zu Recht. Doch es gibt auch eine Gegenbewegung, und die hat mit der Sonne zu tun: Unter der Leitung von Prof. Jan Esper vom Geographischen Institut der Mainzer Universität hat ein internationales Forscherteam eine stetige Abkühlung von 0,3 Grad pro Jahrtausend zum ersten Mal präzise berechnet – zunächst für das nördliche Nordeuropa.

Mainz – Alle sprechen vom Klimawandel und der vom Menschen verursachten Erwärmung – zu Recht.

Jan Esper, Professor für Klimageographie in Mainz.

Doch es gibt auch eine Gegenbewegung, und die hat mit der Sonne zu tun: Unter der Leitung von Prof. Jan Esper vom Geographischen Institut der Mainzer Universität hat ein internationales Forscherteam eine stetige Abkühlung von 0,3 Grad pro Jahrtausend zum ersten Mal präzise berechnet – zunächst für das nördliche Nordeuropa.

Die Studie ist in der jüngsten Ausgabe des renommierten Magazins "Nature Climate Change" erschienen. Frühere Untersuchungen anderer Wissenschaftler gingen noch von einer Abkühlung von 0,2 Grad pro Jahrtausend aus.

Für ihre Studie untersuchten die Forscher aus Deutschland, Finnland, Schottland und der Schweiz die Jahresringe von fossilen Kiefernbäumen aus dem finnischen Lappland. In dieser weiten und kalten Landschaft mit ihren vielen Wäldern fallen immer wieder Bäume in einen der zahlreichen Seen und bleiben dort über Jahrtausende sehr gut erhalten.

Anders als bisher üblich, haben die Forscher nicht die Breite der Jahresringe vermessen. Diese Methode hat nämlich einen rätselhaften Widerspruch nicht lösen können: Warum ließ sich der schon länger bekannte langfristige Abkühlungstrend nur in Eisbohrkernen und Sedimenten (in Jahrtausenden abgelagerten Schichten) nachweisen, aber nicht in den Jahresringen von Bäumen?

Diese Lücke konnte das Esper-Team schließen. "Unsere neue Analyse der Dichte von Jahresringen mit Röntgenstrahlen bringt genauere Ergebnisse", erklärt der Paläo-Klimatologe, der gewissermaßen ein Archäologe des Klimas ist. "Die Messungen der Holzdichte korrelieren sehr gut mit den Sommertemperaturen in diesem Raum nahe der nordischen Waldgrenze."

Schließlich lag eine Zeitreihe der Klimageschichte vor den Forschern, die bis ins Jahr 138 vor Christi Geburt zurückreicht. Sie barg eine Überraschung. Erstmalig konnten die Forscher einen viel längerfristigen Abkühlungstrend, der sich stetig über die letzten 2000 Jahre abspielte, präzise berechnen. Verursacht wird der Trend durch langsame Veränderungen des Sonnenstands, aber auch der Entfernung der Erde zur Sonne.

"Eine Abkühlung von 0,3 Grad pro Jahrtausend erscheint vielleicht nicht sonderlich imposant", sagt Esper. "Allerdings ist diese Größenordnung im Vergleich zur globalen Erwärmung, die bis heute auch weniger als ein Grad Celsius beträgt, nicht zu vernachlässigen. Wir konnten zeigen, dass die Klima-Rekonstruktionen, die auch der internationale Klimarat IPCC verwendet, den langfristigen Abkühlungstrend über die letzten Jahrtausende unterschätzen."

Zur Person: Jan Esper (43) wurde 2009 zum Professor für Klimageographie an die Johannes-Gutenberg-Universität berufen. Der gebürtige Andernacher hat in Bonn studiert und seinen Doktor gemacht, war zwei Jahre Stipendiat an der Columbia-Universität in New York und ging dann an die renommierte Eidgenössische Forschungsanstalt WSL in Birmendorf bei Zürich. Vor seinem Ruf nach Mainz leitete Esper dort vier Jahre lang das Institut für Dendrowissenschaften (Forschung an Baumjahrringen). Die Habilitation, die Lehrberechtigung für Hochschulen, erwarb er an der Uni Bern mit einer Arbeit über Klimageschichte und globalen Klimawandel. Claudia Renner